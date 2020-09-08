«التجارة»:12.1 مليون دينار قيمة دعم المواد التموينية بأغسطس الماضي

08 سبتمبر 2020 || قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية في شهر أغسطس الماضي بلغت 1ر12 مليون دينار كويتي «نحو 39 مليون دولار أمريكي».

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن إجمالي ما تم إنفاقه على دعم المواد الغذائية شاملًا المواد الأساسية والحليب ومغذيات الأطفال بلغ 9ر8 ملايين دينار «نحو 29 مليون دولار» مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأفادت بأن ما تم إنفاقه على دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة بلغت نحو 483 ألف دينار «نحو 5ر1 مليون دولار» أنفقت على 18 صنفًا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الإنشائية 2ر3 ملايين دينار «نحو 4ر10 ملايين دولار».

وذكرت أعداد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائية لها بلغوا 1ر2 مليون فرد من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغت عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم نحو 241 ألف بطاقة.

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