«السكنية» توقع اتفاقية شراكة للفرصة الاستثمارية بمدينة «صباح الأحمد» السكنية

08 سبتمبر 2020 || أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء إبرام اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات لإدارة تطوير الأراضي والعقارات للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس في تصريح صحفي إن إجراءات الطرح والتعاقد تمت وفقًا للقانون «47» لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم «32» لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم «116» لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وأضافت الفارس أن إجمالي تكلفة تطوير المشروع تبلغ نحو 104 ملايين دينار كويتي «نحو 343 مليون دولار أمريكي» ويتم استثماره من قبل شركة المشروع ودون أي أعباء مالية على رأس مال المؤسسة.

وبينت أن إجمالي إيرادات المؤسسة من المشروع خلال فترة الشراكة تقدر بنحو 9ر23 مليون دينار كويتي «نحو 8ر78 مليون دولار» لكامل فترة الإستثمار البالغة 30 سنة.

من جانبها ذكرت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة هديل بن ناجي أن هذه الفرصة تقع على مساحة أرض 338ر285ر1 مترًا مربعًا وتتضمن منطقة حرفية للصناعات الخفيفة والمتوسطة ومعارض وورشًا لخدمات الصيانة وتصليح السيارات والصباغة والنجارة والحدادة والأغذية ومناطق تخزينية وتجارية وسكن عمال.

وأكدت أن مشاريع الشراكة لها انعكاسها الإيجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقًا للدراسات المعدة من قبل المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.

وأضافت أن مشاريع الشراكة تعمل أيضًا على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة عبر تحويل الأراضي غير المدرة للدخل لأصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول لأعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص وكذلك خلق فرص استثمارية ووظيفية للشباب الكويتي.

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