«القوى العاملة»: المنشآت الحاصلة على دعم اضافي ملزمة بدفع الرواتب كاملة

09 سبتمبر 2020 || أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 654 تاريخ 18 مايو 2020 ملزمة بدفع كامل رواتب العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها سواء عن الأشهر الماضية أو الرواتب المقبلة وعدم انهاء خدماتهم حتى 30 يونيو 2021.

وأكدت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد في تصريح صحفي أن ما تم صرفه من دعم اضافي للمنشآت المتوافقة مع قرار مجلس الوزراء والشروط المعلنة سابقا جاء بهدف المحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الامان الوظيفي لهم.

وقالت المزيد ان من حق هذه العمالة الحصول على كامل رواتبهم المقررة وفق العقود المبرمة بينهم وبين الشركات العاملة في القطاع الخاص وفي حال قيام الشركات بالخصم من رواتبهم خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وقدمت على الدعم الإضافي وحصلت عليه فهي الآن ملزمة بايداع كامل المبالغ المخصومة والرواتب في حسابات الموظفين قبل 15 سبتمبر الجاري.

واضافت ان “الكويتي في القطاع الخاص من حقه استلام كامل راتبه من الشركة علاوة على دعم العمالة المقدم من الهيئة والذي يتم ايداعه بشكل شهري كمزايا مالية وعلاوات اجتماعية في حين أن ما صرف للمنشآت كدعم اضافي فهو لاستكمال ما هو مخصوم من رواتب المواطنين وليس لإيداعه كمبالغ اضافية لهم”.

وذكرت أن الهيئة قامت الاربعاء الماضي بصرف الدعم الاضافي المقرر عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وذلك لصالح أصحاب الأعمال في حساباتهم البنكية حيث تم صرف دفعات مالية عن 3 أشهر «يونيو ويوليو واغسطس» دفعة واحدة في حين سيتم صرف الثلاثة أشهر المتبقية من الدعم الإضافي تباعا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر القادم.

واوضحت ان الهيئة سوف تتحقق من إلتزام تلك المنشآت بتحويل رواتب العمالة الوطنية المستحقة آليا بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية وفي حال لم تلتزم سيتم ايقاف صرف الدفعة الرابعة والخاصة بشهر سبتمبر الجاري واعتبار ما صرف لهم عن الاشهر الثلاثة الماضية مديونية.

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