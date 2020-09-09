الفضل: الوضع المالي للدولة غير جيد في ظل غياب خطة لزيادة الإيرادات وخفض المصروفات

09 سبتمبر 2020 || أكد النائب أحمد الفضل أن الوضع المالي غير جيد والمخيف به أنه لا توجد خطة للخروج من المأزق الذي نحن فيه، سواء فيما يخص تخفيض المصروفات أو زيادات الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وبين الفضل في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة الخاصة اليوم، أنه وزملاءه النواب عرضوا خلال الجلسة على الحكومة رؤيتهم حول تعظيم إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق.

من جانب آخر، أوضح الفضل أنه اجتمع بوزير الصحة الذي أبلغه أن الأنشطة التي لم تستأنف عملها إلى الآن مثل المقاهي ومكاتب السفر وغيرها من الأنشطة من المفترض أن يعقد بشأنها غدًا اجتماع بين وزير الصحة والمسؤولين في الصحة العامة من أجل العمل على فتح المجال لهذه الأنشطة لاستئناف عملها.

وأعرب الفضل عن أمله في أن يسفر الاجتماع المقرر غدًا عن خبر مفرح لأصحاب هذه الأعمال الذين تضرروا كثيرًا بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا.