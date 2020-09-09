الدمخي: جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية تضع على عاتق النواب مسؤوليات عظيمة

09 سبتمبر 2020 || قال النائب د.

عادل الدمخي إن جلسة مناقشة طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تضع مسؤوليات عظيمة على عاتق نواب الأمة في ظل ما شهدته الساحة من تطورات تهدف إلى خلط الأوراق والتباس الحقائق.

وأضاف الدمخي في تصريح بمجلس الأمة اليوم ” لقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة محاولات للتملص من المسؤولية في قضيتي تسريبات أمن الدولة والتنصت على المواطنين من خلال إشاعة نظرية المؤامرة والترويج لها إعلاميًّا”، معتبرًا أن “أخطر الأمور هو أن تزيف الحقيقة وتتناقض الأقوال حولها”.

وتابع أن ” القضية الأخطر أن تتحول المسألة من التغطية على جرائم متعلقة بالصندوق الماليزي والتنصت على حرمات الناس إلى نظرية المؤامرة للتغطية على الحقيقة”، مؤكدًا أن “هذا ليس ديدن أهل الكويت ولا المؤسسات في هذا البلد”.