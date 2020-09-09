الكندري: إصلاح ملاحظات الجهات الرقابية

طالب النائب عبدالله الكندري بضرورة إيجاد حلول وبدائل أخرى لمساندة ميزانية الدولة ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية التي تتكرر كل عام.

وقال في تصريح بمجلس الأمة “لا يمكن إقرار ميزانية بهذا الشكل وبهذه الصورة في كل عام ولا يتم تفادي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى”.

وعدد الكندري أوجه القصور الحكومي قائلا “هناك تعديًا على أملاك الدولة ومبالغ لم يتم تحصيلها وعدم وجود طرق أخرى لتعزيز إيرادات الدولة بخلاف النفط وعدم وجود ملاحقة لسراق المال العام”، معتبراً أن “الأمر مجرد تطمينات وتأكيدات لكنها في الواقع غير موجودة أو ملموسة”.

وأكد أنه لهذا السبب كان هناك تصدٍّ لهذه الميزانية لعدم جدية الحكومة بملاحقة المتهمين في قضايا المال العام الذين خرجوا من الكويت ولم تتم مطاردتهم بشكل جدي.

ورأى أنه لا توجد رؤية جديدة لميزانية الدولة فأملاك الدولة وإيراداتها البالغة هذا العام 139 مليون دينار تقريباً لا تتم زيادتها بينما الآخرون ينتفعون من هذه الأراضي وأملاك الدولة بمئات الملايين ولا يدفعون مقابلها إلا مبالغ بسيطة جداً إلى وزارة المالية.

ولفت إلى أنه إذا استمر سعر برميل البترول على وضعه الحالي بين 40- 45 دولاراً وميزانية الدولة في معدلها الحالي 22 مليار دينار فإنها ستصل في عام 2035 إلى نحو 36 مليار دينار، متسائلًا كيف يتم تسديدها وكيف تسدد رواتبهم واحتياجات المواطنين وكيف يتم الإنفاق؟.

ودعا الكندري إلى وقفة جادة وتغيير النمط الروتيني القديم المتعاهد عليه الذي يتعامل مع الميزانية بشكل وأسلوب آخر.