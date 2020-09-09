العدساني: معالجة اختلالات الميزانية بعيداً عن جيب المواطن

جدد النائب رياض العدساني تأكيده على الرفض القاطع لأي توجه حكومي للمساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، إلى التشديد على جميع الوزراء وتحديدًا المالية للابتعاد عن جيب المواطن في معالجة الاختلالات بالموازنة العامة.

وقال العدساني في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة الخاصة أمس إن “ما ذكر خلال مناقشة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية أكد بالدليل والبرهان على ما جاء في الاستجوابين اللذين تقدمت بهما إلى وزير المالية”.

وأكد أنه لن يقبل في يوم من الأيام المساس بحقوق الشعب أو مكتسباتهم أو رواتبهم، مشيرًا إلى أنه رفض الميزانية العامة للدولة بسبب تقليصها إلى 20٪؜ تتم من خلال العلاوات وامتيازات الموظفين، مؤكدًا أنه لا يجوز التوفير على حساب المواطنين.

وقال إن سحب الوثيقة الاقتصادية كان لأجل عدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، مؤكدًا أن العجز في الميزانية إداريّ وليس ماليًّا ولذلك يجب معالجة الأمور والابتعاد كليًّا عن المخالفات والتجاوزات الصارخة.