مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري التربية والداخلية

رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة اليوم بالتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري التربية والداخلية لمدة نصف ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

ويعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الخميس للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسة 1 سبتمبر الاستجوابين المقدمين من النواب الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبد الله أبل والحميدي السبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.

وقد قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير وهم عبد الوهاب البابطين وبدر الملا وعبد الكريم الكندري وفراج العربيد ويوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي وعودة الرويعي وخليل أبل وناصر الدوسري. كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقد قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير وهم خالد العتيبي وثامر السويط وعبد الكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي وعادل الدمخي وعبد الله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.