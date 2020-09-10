المرداس: نرفض استغلال حاجات الناس في المزايدات السياسية

10 سبتمبر 2020 || أكد النائب نايف المرداس أنه أول من فعل أدواته الدستورية فيما يخص قضية خريجات كلية الشريعة ، موضحا انه أخذ على عاتقه الدفاع عنهن ، ووجه أسئلة برلمانية الى وزير التربية في هذا الشأن.

وقال المرداس في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن ما أثير خلال مناقشة طلب طرح الثقة بوزير التربية غير دقيق ، مضيفا ” لا أحد يزايد علينا في هذا الشأن خاصة انه يتعلق بحاجات خريجات كلية الشريعة” .

وتابع المرداس قائلا حتى يعرف الشعب الكويتي “الغث من السمين” جلسنا مع وزير الأوقاف لحل مشكلة خريجات الشريعة من خلال قبول ٦٠٠ خريجة دفعة واحدة ، وتم قبولهن معلمات في وزارة الأوقاف .

وأعلن المرداس عن انه سيتم قريباً قبول ٤٠٠ خريجة شريعة على دفعتين كل دفعة ٢٠٠ خريجة ، مؤكدا انه لا يمكن ان يتخلى عن حاجات الناس خصوصا خريجات الشريعة اللاتي يستحققن الكثير وتم تعيينهن معلمات.

ورفض المرداس محاولات التدليس والتضليل، لافتا الى انه لا يمكن القبول باستغلال حاجات الناس في المزايدات السياسية.