الغانم: بعض المرشحين أو النواب يتحدثون عن سيناريوهات معينة ويبنون عليها أحكاما وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان.. وكلها غير صحيحة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن جلسة يوم الثلاثاء المقبل ستكون جلسة عادية ومدرج على جدول أعمالها استجوابان لسمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من القوانين.

وتابع الغانم خلال تصريح صحفي بعد جلسة التصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية، أن المجلس جدد الثقة بوزير التربية بعد رفض 29 نائباً لطلب طرح الثقة، وتأييد 15 نائباً وامتناع 3 أعضاء، كما جدد الثقة بوزير الداخلية بعد رفض 32 نائباً لطلب طرح الثقة، وتأييد 16 نائباً.

وأضاف الغانم، “هذه هي الديمقراطية بإيجابياتها وسلبياتها تحكم وفق الدستور واللائحة والإجراءات المتبعة سواء دستورياً أو لائحياً أو قانونياً، وبعض الإساءات التي حدثت في الجلسة نتعامل معها وفق اللائحة وستشطب”.

وأوضح الغانم، “هذا موسم انتخابات ولاحظت أن البعض من المرشحين أو النواب يتحدثون عن سيناريوهات معينة ويبنون عليها أحكاما وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان وهذه الأمور كلها غير صحيحة”.

واختتم الغانم، “سنكون أنا وأخي سمو رئيس مجلس الوزراء على تشاور مستمر لتحديد موعد فض دور الانعقاد وفقاً لظروف المجلس الحالية”.