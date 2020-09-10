«الصحة»: 740 إصابة جديدة بـ«كورونا» بإجمالي 92822.. وتسجيل 4 حالات وفاة

10 سبتمبر 2020 || أعلنت وزارة الصحة عن تسجیل 740 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19» خلال الـ24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92822 حالة في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 556 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 181 حالة في منطقة حولي الصحیة و154 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة و150 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و137 حالة في منطقة العاصمة الصحیة و118 حالة في منطقة الجھراء الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 90 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9226 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 5384 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 663135 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق من الیوم عن شفاء 818 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 83040 حالة.

«إع»