فيصل الكندري: تصويتي برفض طرح الثقة بالوزير الحربي نتيجة لقيامه بإصلاحات في الملف التعليمي

10 سبتمبر 2020 || قال النائب فيصل الكندري إن تصويته ضد طرح الثقة بوزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي جاء بعد قيام الوزير بإصلاحات في جزء كبير مما ورد في محاور الاستجواب الذي قدمه له.

وأوضح الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم أنه “استجوب الوزير الحربي في ١٦ يونيو الماضي عندما كانت هناك فعلا أزمة في التعليم ولم يكن الخلاف معه شخصيا، مضيفا “لم أبحث عن ورقة طرح الثقة لأن همي الوحيد هو الملف التربوي وسلامة وصحة أبنائنا الطلبة”.

وقال الكندري ” عاهدت الشعب الكويتي بأن أكون دائما مع الحق وأدور في فلكه ولا أحيد عنه، مبينا أنه أيد طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان من منطلق الحرص على عدم المساس بالمواطنين عن طريق الوثيقة الاقتصادية”.

واعتبر الكندري أن منح الثقة للشيتان في هذا الاستجواب بمثابة ضوء أخضر للوثيقة الاقتصادية التي صدرت كتب بشأنها وتمس جيب المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

ونوه بأن الدليل على أن الوثيقة الاقتصادية حقيقة وليست أفكارا فقط قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بوقف هذا الملف وإحالة الوثيقة إلى لجنة مختصة لا تضم وزير المالية، مؤكدا استمراره في البر بالقسم والوقوف الدائم في صف كل ما يخدم المواطنين.