السبيعي: استجواب وزير التربية لم ينتهِ.. وآثاره ستبدأ في 4 أكتوبر المقبل

10 سبتمبر 2020 || أكد النائب الحميدي السبيعي أن تصويته على طرح الثقة بأي وزير يتسق وقناعاته ومبادئه وأفكاره التي لا تتغير بتغير الوزير المستجوب.

وقال السبيعي في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب تجديد الثقة بوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، إن من ينادي بالإصلاح يجب عليه أن يطبق قواعد هذا الإصلاح في الاستجوابات كافة دون انتقاء لوزير وغض النظر عن وزير آخر.

وأضاف “لقد انتصرت لأولياء الأمور والمعلمين فيما يتعلق بآثار العملية التربوية، لافتًا إلى أن هذه الآثار لن تنتهي بانتهاء الاستجواب بل ستبدأ في 4 أكتوبر المقبل”.

ورأى أنه في هذا التاريخ الذي يتزامن وبدء العام الدراسي الجديد، سيكون هناك هبوط في البوابة الإلكترونية ولن يكون هناك استعداد جاد في ظل عدم وجود موظفي إدارة نظم المعلومات، فضلًا عن الأزمة في استيعاب الطلبة من الروضة إلى مرحلة الثاني عشر خلال فترة واحدة.

وتابع السبيعي ” حذرنا من رفع رسوم المدارس الخاصة فلا يأتي أحد ويقول أنا لا أعلم.

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لا بل تعلم ومنحت الوزير الثقة بالرغم من هذا التحذير، لذلك أنصح المواطنين لا يأتونكم النواب غدًا ويقولون لم نكن نعلم” .

واعتبر أن الاستجواب حقق نتيجة لكنه لم ينتهِ بعد، لافتًا إلى أن الصورة سوف تتضح أكثر في ٤ أكتوبر المقبل وستتفاقم المشاكل التربوية.