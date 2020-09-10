الغانم : مجلس الأمة يجدد الثقة بوزيري التربية والداخلية وسأكون على تشاور مستمر مع سمو رئيس الوزراء لتحديد موعد فض دور الانعقاد

10 سبتمبر 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس جدد في جلسته الخاصة اليوم الثقة بوزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة اليوم أن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير التربية جاءت بعدم موافقة ٢٩ نائبا على الطلب وموافقة ١٥ نائبا وامتناع ٣ نواب، مضيفاً أن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية جاءت بعدم موافقة ٣٢ نائبا على الطلب وموافقة ١٦ نائباً.

وأكد الغانم أنه سيتم التعامل مع بعض الإساءات التي حدثت في الجلسة وفق اللائحة وسيتم شطبها.

وذكر الغانم ” تعرفون أن هذا موسم انتخابات ولاحظت أن البعض من المرشحين أو النواب أو غيرهم يتحدثون عن سيناريوهات معينة ويبنون عليها أحكاما وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الأمور كلها غير صحيحة”.

واستطرد الغانم قائلاً ” هذه هي الديمقراطية بإيجابياتها وسلبياتها تحكم وفقواللائحة والإجراءات المتبعة سواء دستورياً أو لائحياً أو قانونياً”.

من جهة أخرى، قال الغانم إن جلسة يوم الثلاثاء القادم جلسة عادية ومدرج على جدول أعمالها استجوابان لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اضافة الى مجموعة من القوانين.

وبشأن موعد فض دور الانعقاد ذكر الغانم أنه سيكون على تشاور مستمر مع سمو رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد فض دور الانعقاد وفقا لظروف المجلس الحالية.