“سامسونغ” تعمل على هاتف “غالاكسي” جديد

أفاد موقع “جي إس إم أرينا”، المتخصص بالأخبار التقنية، أن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، تعمل على هاتف ذكي جديد من عائلة “غالاكسي”.

وبحسب الموقع، فإن هاتف “غالاكسي إم 21″، سيدعم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 غيغابايت، كما أنه سيعمل بنظام التشغيل “آندرويد 10”.

كذلك سيدمج الهاتف معالجا من نوع Exynos 9610، هذا إلى جانب 3 كاميرات خلفية، لم تحدد دقتها بعد.

وسيتوفر الهاتف الذي يتوقع أن تكشف “سامسونغ” عنه أواخر الشهر الجاري، باللونين الأسود والأزرق، بالإضافة إلى لون آخر قد يكون البنفسجي.

وبحسب الموقع، فإن هاتف “غالاكسي إم 21″، سيدعم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 غيغابايت، كما أنه سيعمل بنظام التشغيل “آندرويد 10”.

كذلك سيدمج الهاتف معالجا من نوع Exynos 9610، هذا إلى جانب 3 كاميرات خلفية، لم تحدد دقتها بعد.

وسيتوفر الهاتف الذي يتوقع أن تكشف “سامسونغ” عنه أواخر الشهر الجاري، باللونين الأسود والأزرق، بالإضافة إلى لون آخر قد يكون البنفسجي.