تسريبات: “سامسونغ” تستعد لطرح هاتف بكاميرا “فائقة الدقة”

كشفت تقارير تقنية، أن شركة “سامسونغ” تسعى إلى طرح أفضل عدسة كاميرا هاتفية، في فبراير المقبل، وسط ترقب واسع لما سيجلبه جهاز “غالاكسي إس 20 إلترا” من مزايا.

وبحسب ما نقل موقع “ديجيتال تريندز” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن دقة الكاميرا في الهاتف المرتقب ستصل إلى 108 ميغابيكسل، أما العدسة الثانية فستبلغ دقتها 48 ميغابيكسل، إضافة إلى ثالثة بدقة 12 ميغابيكسل، في حين ستصل نسبة التقريب البصري “زوم” في الكاميرا الثانية إلى “10 إس”.

وبما أن صور سامسونغ المقبلة ستكون ذات حجم كبير، نظرا إلى جودتها المتميزة، فهذا يعني أن المستخدمين سيكونون في حاجة إلى مساحة أكبر حتى يقوموا بتخزين ما يلتقطونه بالكاميرا، لأن الصورة الواحدة بالنمط “JPG” تستهلك حيزا من الذاكرة لا يقل عن 20 ميغابايت.

ولحل هذه المشكلة، أشارت التسريبات إلى أن هاتف “إس 20 إلترا”، سيدمج بطاقة الذاكرة SD، تسمح بتخزين ما يزيد عن تيرابايت، وسط توقعات بأن يتيح الهاتف عدة سعات لحفظ الملفات تتراوح بين 123 و256 و512 غيغابايت.

جدير بالذكر أن شركة “شاومي” الصينية سبق لها أن طرحت كاميرا بدقة 108 ميغابيكسل في هاتف “مي سي سي 9 برو” الذي جرى الإعلان عنه في العام الماضي.

وبحسب ما نقل موقع “ديجيتال تريندز” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن دقة الكاميرا في الهاتف المرتقب ستصل إلى 108 ميغابيكسل، أما العدسة الثانية فستبلغ دقتها 48 ميغابيكسل، إضافة إلى ثالثة بدقة 12 ميغابيكسل، في حين ستصل نسبة التقريب البصري “زوم” في الكاميرا الثانية إلى “10 إس”.

وبما أن صور سامسونغ المقبلة ستكون ذات حجم كبير، نظرا إلى جودتها المتميزة، فهذا يعني أن المستخدمين سيكونون في حاجة إلى مساحة أكبر حتى يقوموا بتخزين ما يلتقطونه بالكاميرا، لأن الصورة الواحدة بالنمط “JPG” تستهلك حيزا من الذاكرة لا يقل عن 20 ميغابايت.

ولحل هذه المشكلة، أشارت التسريبات إلى أن هاتف “إس 20 إلترا”، سيدمج بطاقة الذاكرة SD، تسمح بتخزين ما يزيد عن تيرابايت، وسط توقعات بأن يتيح الهاتف عدة سعات لحفظ الملفات تتراوح بين 123 و256 و512 غيغابايت.

جدير بالذكر أن شركة “شاومي” الصينية سبق لها أن طرحت كاميرا بدقة 108 ميغابيكسل في هاتف “مي سي سي 9 برو” الذي جرى الإعلان عنه في العام الماضي.