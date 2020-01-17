الاتحاد الأوروبي قد يجبر “أبل” على استبدال شاحن “آيفون”

قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة “أبل” الأميركية على تغيير شاحن هاتفها “آيفون” مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إنه على الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي “موحد” ، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون “إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة”.

ووفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العملاء “أسهل وتساعد البيئة”، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من “النفايات الإلكترونية” كل عام.

هذا ويخطط أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت على هذا الإجراء في إحدى الجلسات المقبلة.

يشار إلى أنه طالما دعا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الشواحن بين شركات التكنولوجيا، فيما كانت تنتقد شركة “أبل” الأمر وتقول إن فرض قانون مماثل من شأنه أن “يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا لا لزوم له للمستخدمين”.

وقالت “أبل” في بيان سابق “تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزة أبل، المعتمدة على الشاحن الحالي.. نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي اضطراب لعملائنا”.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إنه على الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي “موحد” ، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون “إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة”.

ووفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العملاء “أسهل وتساعد البيئة”، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من “النفايات الإلكترونية” كل عام.

هذا ويخطط أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت على هذا الإجراء في إحدى الجلسات المقبلة.

يشار إلى أنه طالما دعا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الشواحن بين شركات التكنولوجيا، فيما كانت تنتقد شركة “أبل” الأمر وتقول إن فرض قانون مماثل من شأنه أن “يخنق الابتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا لا لزوم له للمستخدمين”.

وقالت “أبل” في بيان سابق “تم شحن أكثر من مليار جهاز من أجهزة أبل، المعتمدة على الشاحن الحالي.. نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي اضطراب لعملائنا”.