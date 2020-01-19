بسبب العقوبات الأميركية.. “هواوي” تلجأ إلى خرائط “توم توم”

كشفت شركة “توم توم” الهولندية المختصة في شؤون الملاحة والخرائط، مؤخرا، أنها وقعت عقدا مع شركة “هواوي” الصينية، الأمر الذي يكشف توجه عملاق الهواتف الآسيوي للبحث عن بدائل للمنتجات الأميركية.

وبحسب تقارير تقنية، فإن العقد المبرم بين الشركتين، والذي لم تتضح تفاصيله بشكل كامل حتى الآن، سيتيح لـ”هواوي” أن تستفيد من خرائط الشركة الهولندية وخدماتها.

ووجدت “هواوي” نفسها في مأزق كبير، خلال العام الماضي، واضطرت إلى تطوير برنامج تشغيل خاص بها، عقب إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي الأميركي.

وبموجب العقوبات الأميركية، وجدت الشركة الصينية نفسها محرومة من استخدام نظام “آندرويد” إلى جانب تطبيقات مستخدمة على نطاق واسع مثل “غوغل مابس” في الهواتف الجديدة.

وأكد المتحدث باسم الشركة الهولندية، ريمكو ميرستا، إبرام الاتفاق مع شركة “هواوي”، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، حسبما ذكر موقع “جي إس إم أرينا” المتخصص بالأخبار التقنية.

وأحدثت شركة “توم توم” تحولا في أنشطتها، بعدما انتقلت من بيع الأجهزة الإلكترونية إلى الاستثمار في الخدمات والبرامج.

وفي وقت سابق، باعت الشركة الهولندية خدمات لشركة “بريدج ستون” اليابانية، لأجل المساعدة على تطوير خريطة رقمية خاصة.

وبحسب تقارير تقنية، فإن العقد المبرم بين الشركتين، والذي لم تتضح تفاصيله بشكل كامل حتى الآن، سيتيح لـ”هواوي” أن تستفيد من خرائط الشركة الهولندية وخدماتها.

ووجدت “هواوي” نفسها في مأزق كبير، خلال العام الماضي، واضطرت إلى تطوير برنامج تشغيل خاص بها، عقب إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي الأميركي.

وبموجب العقوبات الأميركية، وجدت الشركة الصينية نفسها محرومة من استخدام نظام “آندرويد” إلى جانب تطبيقات مستخدمة على نطاق واسع مثل “غوغل مابس” في الهواتف الجديدة.

وأكد المتحدث باسم الشركة الهولندية، ريمكو ميرستا، إبرام الاتفاق مع شركة “هواوي”، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، حسبما ذكر موقع “جي إس إم أرينا” المتخصص بالأخبار التقنية.

وأحدثت شركة “توم توم” تحولا في أنشطتها، بعدما انتقلت من بيع الأجهزة الإلكترونية إلى الاستثمار في الخدمات والبرامج.

وفي وقت سابق، باعت الشركة الهولندية خدمات لشركة “بريدج ستون” اليابانية، لأجل المساعدة على تطوير خريطة رقمية خاصة.