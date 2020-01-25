تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

كشفت تقارير تقنية، أن شركة سامسونغ تعتزم طرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي “غالاكسي فولد 2” في غضون أشهر قليلة، وسط توقعات بأن يجري الإعلان عنه في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب موقع “بي جي آر”، فإن الجهاز المرتقب سيضاف إلى الهاتف الأول القابل للطي الذي تم طرحه خلال السنة الماضية، أي “غالاكسي فولد”.

وقال مطور الويب والخبير في الشؤون التقنية، ماكس وينباخ، إن سامسونغ ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكي.

ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطي، حتى تقوم “سامسونغ” بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.

وبهذه الخطوة، تكون شركة “سامسونغ” قد أرست عادة جديدة وهي إصدار هاتف جديد قابل للطي في كل سنة، وذلك على غرار ما تفعل في سلسلة الهواتف الأخرى.

وفي غضون ذلك، لم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية، لكن المرجح بحسب الخبراء هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.

وبحسب موقع “بي جي آر”، فإن الجهاز المرتقب سيضاف إلى الهاتف الأول القابل للطي الذي تم طرحه خلال السنة الماضية، أي “غالاكسي فولد”.

وقال مطور الويب والخبير في الشؤون التقنية، ماكس وينباخ، إن سامسونغ ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكي.

ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطي، حتى تقوم “سامسونغ” بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.

وبهذه الخطوة، تكون شركة “سامسونغ” قد أرست عادة جديدة وهي إصدار هاتف جديد قابل للطي في كل سنة، وذلك على غرار ما تفعل في سلسلة الهواتف الأخرى.

وفي غضون ذلك، لم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية، لكن المرجح بحسب الخبراء هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.