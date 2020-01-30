صاحب “اختبار الحب” يحطم قلوب نحو 28 ألف فتاة

أعلن الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، الذي يعمل في مجال الموضة، وقف البحث عن حبيبة يأخذها معه إلى القمر، وشعوره “بالندم”.

وقال يوساكو ميزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، إن وقف عملية البحث عن حبيبة تشاركه رحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، جاء بعد أن غمرته مشاعر متباينة إزاء المشاركة.

وقال ميزاوا إنه يشعر “بأسف بالغ” لقراره الانسحاب واعتذر لمن تقدمن للمنافسة وللعاملين في “أبيما تي.في” في تغريدات على حسابه على تويتر الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في اليابان إذ يزيد عدد متابعيه عن 7 ملايين.

وأشار إلى شعوره بالندم نظرا للوقت الذي بذلته الفتيات في الرد على تغريدته، التي كان قد أعلن فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يبحث عن فتاة أو سيدة غير متزوجة ممن تجاوزن العشرين من العمر على أن تدخل منافسة لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة “أبيما تي.في” للبث.

ووفقا للمعلومات فقد تقدمت للمنافسة حوالي 28 ألف فتاة. يشار إلى أن ميزاوا سيكون أول مسافر إلى القمر في العام 2023، في رحلة خاصة تابعة لشركة “سبيس إكس”، التي يملكها الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك.

وتحتوي استمارة التقدم، المنشورة على موقع البرنامج، الذي يحمل عنوان “عشاق القمر”، على الإنترنت “اختبارا للحب” تجيب فيه المتقدمات عن أسئلة تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع ميزاوا، الذي انفصل مؤخرا عن صديقته الممثلة وعارضة الأزياء اليابانية أيامي غوريكي.

وتختار المتقدمات إجابة من عدة إجابات على أسئلة مثل “إذا كنت على متن طائرة خاصة إلى أين ستذهبين؟”، وتظهر للمتقدمات صورة للملياردير تتدرج من السعادة للحزن بناء على مجموع النقاط.

وكتب ميزاوا على موقع إلكتروني أنه يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج: “مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة”.

وأضاف: “أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبرا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي”.

يشار إلى أن ميزاوا مؤسس موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة ورئيسه التنفيذي السابق، وباع الموقع العام الماضي لمجموعة سوفت بنك. وهو معروف بطرح أفكار مثيرة للجدل وإن كانت لا تحقق نجاحا في بعض الأحيان.

وقال يوساكو ميزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، إن وقف عملية البحث عن حبيبة تشاركه رحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، جاء بعد أن غمرته مشاعر متباينة إزاء المشاركة.

وقال ميزاوا إنه يشعر “بأسف بالغ” لقراره الانسحاب واعتذر لمن تقدمن للمنافسة وللعاملين في “أبيما تي.في” في تغريدات على حسابه على تويتر الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في اليابان إذ يزيد عدد متابعيه عن 7 ملايين.

وأشار إلى شعوره بالندم نظرا للوقت الذي بذلته الفتيات في الرد على تغريدته، التي كان قد أعلن فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يبحث عن فتاة أو سيدة غير متزوجة ممن تجاوزن العشرين من العمر على أن تدخل منافسة لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة “أبيما تي.في” للبث.

ووفقا للمعلومات فقد تقدمت للمنافسة حوالي 28 ألف فتاة. يشار إلى أن ميزاوا سيكون أول مسافر إلى القمر في العام 2023، في رحلة خاصة تابعة لشركة “سبيس إكس”، التي يملكها الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك.

وتحتوي استمارة التقدم، المنشورة على موقع البرنامج، الذي يحمل عنوان “عشاق القمر”، على الإنترنت “اختبارا للحب” تجيب فيه المتقدمات عن أسئلة تقيس مدى إمكانية انسجامهن مع ميزاوا، الذي انفصل مؤخرا عن صديقته الممثلة وعارضة الأزياء اليابانية أيامي غوريكي.

وتختار المتقدمات إجابة من عدة إجابات على أسئلة مثل “إذا كنت على متن طائرة خاصة إلى أين ستذهبين؟”، وتظهر للمتقدمات صورة للملياردير تتدرج من السعادة للحزن بناء على مجموع النقاط.

وكتب ميزاوا على موقع إلكتروني أنه يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج: “مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة”.

وأضاف: “أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبرا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي”.

يشار إلى أن ميزاوا مؤسس موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة ورئيسه التنفيذي السابق، وباع الموقع العام الماضي لمجموعة سوفت بنك. وهو معروف بطرح أفكار مثيرة للجدل وإن كانت لا تحقق نجاحا في بعض الأحيان.