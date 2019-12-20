رئيس برشلونة يطير إلى الأرجنتين.. من أجل “وعده” مع ميسي

في تطور مهم للكثير من عشاق برشلونة كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن مفاوضات وشيكة، ستعقد بين رئيس العملاق الكتالوني، ونجمه ليونيل ميسي، لتجديد عقد “ضخم” يربط اللاعب بالنادي حتى 2023.

وقالت الصحيفة إن رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، أبلغ والد ميسي، خورخي، بأنه يعتزم التفاوض مع ابنه لتجديد العقد الحالي.

ويمتد عقد قائد برشلونة، البالغ من العمر 32 عاما، مع ناديه حتى 2021، ولكن بطل إسبانيا يرغب بتمديد العقد سنتين إضافيتين.

وتقول الصحيفة إن بارتوميو سيسافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، الأسبوع المقبل، حيث يقضي ميسي وعائلته إجازة أعياد الميلاد، من اجل إجراء المفاوضات.

وتأتي محاولة بارتوميو بتجديد عقد ميسي، تنفيذا لوعده للجماهير، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، بإبقاء نجمهم المفضل داخل أسوار النادي.

وكان النجم الأرجنتيني أشار إلى احتمال اعتزاله كرة القدم، مع نهاية عقده الحالي مع برشلونة، مما أثار تخوف جماهير “البارسا”.

ووقع ميسي العقد الحالي نهاية عام 2017، ويتقاضى بموجبه 40 مليون يورو سنويا تقريبا، بالإضافة إلى قرابة 45 مليون يورو علاوة للتوقيع.

يشار إلى أن “البرغوث” الموهوب وفد إلى أكاديمية برشلونة عام 2001 وعمره 13 عاما، مما يعني أن استمراره حتى 2023 سيعني أنه أمضى 22 عاما بالتمام والكمال.

وقالت الصحيفة إن رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، أبلغ والد ميسي، خورخي، بأنه يعتزم التفاوض مع ابنه لتجديد العقد الحالي.

ويمتد عقد قائد برشلونة، البالغ من العمر 32 عاما، مع ناديه حتى 2021، ولكن بطل إسبانيا يرغب بتمديد العقد سنتين إضافيتين.

وتقول الصحيفة إن بارتوميو سيسافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، الأسبوع المقبل، حيث يقضي ميسي وعائلته إجازة أعياد الميلاد، من اجل إجراء المفاوضات.

وتأتي محاولة بارتوميو بتجديد عقد ميسي، تنفيذا لوعده للجماهير، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، بإبقاء نجمهم المفضل داخل أسوار النادي.

وكان النجم الأرجنتيني أشار إلى احتمال اعتزاله كرة القدم، مع نهاية عقده الحالي مع برشلونة، مما أثار تخوف جماهير “البارسا”.

ووقع ميسي العقد الحالي نهاية عام 2017، ويتقاضى بموجبه 40 مليون يورو سنويا تقريبا، بالإضافة إلى قرابة 45 مليون يورو علاوة للتوقيع.

يشار إلى أن “البرغوث” الموهوب وفد إلى أكاديمية برشلونة عام 2001 وعمره 13 عاما، مما يعني أن استمراره حتى 2023 سيعني أنه أمضى 22 عاما بالتمام والكمال.