قبل المواجهة “النارية”.. زيدان يعلن رأيه في غوارديولا

تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائد سفينة مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل المواجهة النارية المرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة “نارية”، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

واستغل زيدان الندوة الصحفية التي تسبق مباراة أتلتيك بيلباو، يوم غد الأحد، للإشادة بمدرب “مان سيتي”، معتبرا إياه “أفضل مدرب في العالم”.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن مدرب النادي الملكي قوله “نعم بالطبع هي مباراة خاصة، لاسيما أنني لعبت ضد غوارديولا مرات عديدة”.

وأضاف “أحترمه كلاعب وكمدرب لأنني أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم، وهذا ما أظهره طوال مسيرته، وبالطبع يروق لنا مواجهة فريقه”.

وتحدث زيدان كذلك عن تقنية “الفار”، بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، قائلا “الماضي أصبح من الماضي، وما يخص الفار يعتبر أمرا مهما، وكل شخص في الحياة معرض للخطأ”.

وتابع: “هذه التقنية أمر إضافي على كرة القدم، وبالطبع يمكنها أن تتحسن، والجميع يريدها، ولكن علينا أن ندعهما ونعمل لصالحها”.

وكان أنصار الريال عبروا عن غضبهم من حكم لقاء الكلاسيكو، بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء لصالح فريقهم.

ويستعد فريق العاصمة الإسبانية لخوض مباراة الجولة 18 من الدوري الإسباني، غدا الأحد، أمام أتلتيك بيلباو على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ويطمح لاعبو”زيزو” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد 3 نقاط تمكنهم من مواصلة المنافسة على اللقب مع منافسهم التقليدي برشلونة.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة “نارية”، بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

واستغل زيدان الندوة الصحفية التي تسبق مباراة أتلتيك بيلباو، يوم غد الأحد، للإشادة بمدرب “مان سيتي”، معتبرا إياه “أفضل مدرب في العالم”.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن مدرب النادي الملكي قوله “نعم بالطبع هي مباراة خاصة، لاسيما أنني لعبت ضد غوارديولا مرات عديدة”.

وأضاف “أحترمه كلاعب وكمدرب لأنني أعتقد أنه أفضل مدرب في العالم، وهذا ما أظهره طوال مسيرته، وبالطبع يروق لنا مواجهة فريقه”.

وتحدث زيدان كذلك عن تقنية “الفار”، بعد الجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، قائلا “الماضي أصبح من الماضي، وما يخص الفار يعتبر أمرا مهما، وكل شخص في الحياة معرض للخطأ”.

وتابع: “هذه التقنية أمر إضافي على كرة القدم، وبالطبع يمكنها أن تتحسن، والجميع يريدها، ولكن علينا أن ندعهما ونعمل لصالحها”.

وكان أنصار الريال عبروا عن غضبهم من حكم لقاء الكلاسيكو، بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء لصالح فريقهم.

ويستعد فريق العاصمة الإسبانية لخوض مباراة الجولة 18 من الدوري الإسباني، غدا الأحد، أمام أتلتيك بيلباو على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ويطمح لاعبو”زيزو” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد 3 نقاط تمكنهم من مواصلة المنافسة على اللقب مع منافسهم التقليدي برشلونة.