صلاح يعانق الذهب.. ويحصد “جائزة” غير مسبوقة

توج النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019، ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله إضافة لكونه أول مصري يحرز البطولة.

وشارك صلاح في مباراتين لفريقه ليفربول الأولى أمام مونتيري المكسيكي، التي حسمها “الريدز” بالفوز 2-1 وساهم النجم المصري بصناعة هدف لفريقه، أما المباراة الثانية فقد انتزع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لفريق ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز 1-0 على فلامنغو.

وبات صلاح بعد التتويج بهذه الجائزة أول مصري وعربي يحصد هذه الجائزة.

وحصد لاعب فلامنغو، برونو هنريكين، جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة، ونال كارلوس إدواردو لاعب الهلال الجائزة البرونزية.

ونجح ليفربول بعد حصده لهذه البطولة في كسر عقدته بعد أن خسر نهائي 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من حارس فلامنغو دييغو ألفيس، الذي أنقذ فرصا عدة من نجوم ليفربول، قبل أن يستسلم لخبرة أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة ليفربول أمام فلامنغو بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع المباراة لشوطين إضافيين، تمكن فيها “الريدز” من حسم المباراة بهدف نظيف.

وشارك صلاح في مباراتين لفريقه ليفربول الأولى أمام مونتيري المكسيكي، التي حسمها “الريدز” بالفوز 2-1 وساهم النجم المصري بصناعة هدف لفريقه، أما المباراة الثانية فقد انتزع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لفريق ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز 1-0 على فلامنغو.

وبات صلاح بعد التتويج بهذه الجائزة أول مصري وعربي يحصد هذه الجائزة.

وحصد لاعب فلامنغو، برونو هنريكين، جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة، ونال كارلوس إدواردو لاعب الهلال الجائزة البرونزية.

ونجح ليفربول بعد حصده لهذه البطولة في كسر عقدته بعد أن خسر نهائي 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من حارس فلامنغو دييغو ألفيس، الذي أنقذ فرصا عدة من نجوم ليفربول، قبل أن يستسلم لخبرة أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة ليفربول أمام فلامنغو بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع المباراة لشوطين إضافيين، تمكن فيها “الريدز” من حسم المباراة بهدف نظيف.