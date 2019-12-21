مانشستر سيتي يتخطى ليستر.. ومحرز يهز الشباك

وضع مانشستر سيتي حدا لسلسلة بدون هزيمة في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضيفه ليستر سيتي عندما تغلب عليه 3-1 بستاد الاتحاد، السبت، رغم تقدم الفريق الزائر عبر جيمي فاردي.

وصعق هدف فاردي، وهو رقم 17 له في الدوري هذا الموسم، من انطلاقة رائعة صاحب الأرض في الدقيقة 22.

لكن رياض محرز لاعب ليستر السابق أدرك التعادل بعد ذلك قبل أن يضيف زميله إيلكاي غندوغان الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد خطأ ضد رحيم سترلينغ في نهاية الشوط الأول.

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وصنع كيفن دي بروين الهدف الثالث لغابرييل جيسوس قبل 20 دقيقة من النهاية.

وفي غياب ليفربول المتصدر بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية كانت المنافسة بين الفريقين المطاردين وبدا أن مانشستر سيتي حامل اللقب هو الأقرب لتقليص الفارق.

وظل مانشستر سيتي في المركز الثالث متأخرا بفارق 11 نقطة عن القمة، لكنه لعب مباراة أكثر من ليفربول.

ويتقدم ليستر، الذي انتصر في 8 مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر 9 مواجهات، بنقطة واحدة على حامل اللقب.

ولن تكون الأمور سهلة على ليستر الذي يستضيف ليفربول الخميس المقبل.

وصعق هدف فاردي، وهو رقم 17 له في الدوري هذا الموسم، من انطلاقة رائعة صاحب الأرض في الدقيقة 22.

لكن رياض محرز لاعب ليستر السابق أدرك التعادل بعد ذلك قبل أن يضيف زميله إيلكاي غندوغان الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد خطأ ضد رحيم سترلينغ في نهاية الشوط الأول.

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وصنع كيفن دي بروين الهدف الثالث لغابرييل جيسوس قبل 20 دقيقة من النهاية.

وفي غياب ليفربول المتصدر بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية كانت المنافسة بين الفريقين المطاردين وبدا أن مانشستر سيتي حامل اللقب هو الأقرب لتقليص الفارق.

وظل مانشستر سيتي في المركز الثالث متأخرا بفارق 11 نقطة عن القمة، لكنه لعب مباراة أكثر من ليفربول.

ويتقدم ليستر، الذي انتصر في 8 مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر 9 مواجهات، بنقطة واحدة على حامل اللقب.

ولن تكون الأمور سهلة على ليستر الذي يستضيف ليفربول الخميس المقبل.