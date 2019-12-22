السعودية تحتضن “الصراع” على كأس السوبر الإيطالية

يلتقي الأحد فريقا يوفنتوس ولاتسيو الإيطاليين في السعودية، في مباراة ستحدد الفائز بلقب كأس السوبر الإيطالي، وذلك على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، للعام الثاني على التوالي، بعد تنظيم المباراة أول مرة في جدة حيث تغلب فيها يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحمل نادي السيدة العجوز رقما قياسيا في عدد الألقاب في الكأس السوبر، إذ ظفر به 8 مرات في تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا العام إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ويحتل اليوفي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع انطلاق المرحلة السابعة عشرة، برصيد 42 نقطة، أما لاتسيو فيحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 36 نقطة.

وقال المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاجي، إن المباراة ستكون مختلفة تماما عن اللقاء الماضي في الدوري، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء في الملعب.

وأضاف: “لابد أن ننسى فوزنا في 8 مباريات متتالية في الكالتشيو، لأنه لقاء حاسم قد يمتد 120 دقيقة، ويحتاج أن نخوضه بأداء قوي لتحقيق اللقب”.

من جانبه، أكد قائد لاتسيو، سيناد لوليتش، أن هذه المباراة تختلف عن اللقاء السابق الذي جمع فريقه مع يوفنتوس قبل موسمين، قائلا: “من المهم جدا أن نمثل لاتسيو بشكل مميز في السعودية وسنخوض اللقاء بحماس كبير”.

وتابع قائلا في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: “سنواجه فريقا بطلا بكامل نجومه، وستكون مواجهة صعبة، ولكن بالإصرار سنحقق مرادنا بتحقيق الكأس”.

بدوره قال المدير الفني لفريق يوفنتوس ماوريتسيو ساري: “هناك أمور لا تسعدنا وأخطاء يجب تجاوزها، لكنني سعيد بالنتائج التي تحققت بداية من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق طموحاتنا بالوصول إلى المراحل الأخيرة فيه”.

واسترسل قائلا: “يجب أن نلعب بذات الاستمرارية في تحقيق النتائج المميزة، لعبنا 23 مباراة لم نخسر إلا في مواجهة واحدة منها فقط، أما التذبذب في المستويات فهو طبيعي في عالم كرة القدم”.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، للعام الثاني على التوالي، بعد تنظيم المباراة أول مرة في جدة حيث تغلب فيها يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحمل نادي السيدة العجوز رقما قياسيا في عدد الألقاب في الكأس السوبر، إذ ظفر به 8 مرات في تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا العام إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ويحتل اليوفي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع انطلاق المرحلة السابعة عشرة، برصيد 42 نقطة، أما لاتسيو فيحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 36 نقطة.

وقال المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاجي، إن المباراة ستكون مختلفة تماما عن اللقاء الماضي في الدوري، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء في الملعب.

وأضاف: “لابد أن ننسى فوزنا في 8 مباريات متتالية في الكالتشيو، لأنه لقاء حاسم قد يمتد 120 دقيقة، ويحتاج أن نخوضه بأداء قوي لتحقيق اللقب”.

من جانبه، أكد قائد لاتسيو، سيناد لوليتش، أن هذه المباراة تختلف عن اللقاء السابق الذي جمع فريقه مع يوفنتوس قبل موسمين، قائلا: “من المهم جدا أن نمثل لاتسيو بشكل مميز في السعودية وسنخوض اللقاء بحماس كبير”.

وتابع قائلا في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: “سنواجه فريقا بطلا بكامل نجومه، وستكون مواجهة صعبة، ولكن بالإصرار سنحقق مرادنا بتحقيق الكأس”.

بدوره قال المدير الفني لفريق يوفنتوس ماوريتسيو ساري: “هناك أمور لا تسعدنا وأخطاء يجب تجاوزها، لكنني سعيد بالنتائج التي تحققت بداية من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق طموحاتنا بالوصول إلى المراحل الأخيرة فيه”.

واسترسل قائلا: “يجب أن نلعب بذات الاستمرارية في تحقيق النتائج المميزة، لعبنا 23 مباراة لم نخسر إلا في مواجهة واحدة منها فقط، أما التذبذب في المستويات فهو طبيعي في عالم كرة القدم”.