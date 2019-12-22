للمرة التاسعة.. ميسي يسجل رقما تهديفيا “مميزا”

تمكن نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، السبت، من تحقيق رقم مميز، بعدما سجل هدفا خلال مباراة فريقه برشلونة وألافيس، في إطار الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميسي أحرز الهدف الخمسين خلال العام الحالي، وهو أمر يحققه للمرة التاسعة في مسيرته الكروية الحافلة.

ويوم السبت، فاز “البلوغرانا” على ألافيس بأربعة أهداف مقابل واحد، وسجل ميسي هدفا في الدقيقة التاسعة والستين.

وهذه هي سادس سنة على التوالي يتمكن فيها ميسي من تجاوز عتبة الخمسين هدفا، فيما يواصل النجم سعيه إلى جائزة الحذاء الذهبي ولم يعد ينافس سوى مهاجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان بوسع ميسي أن يسجل هدفا آخر، خلال المباراة، بعدما حصل فريق برشلونة على ركلة جزاء، لكن “البرغوث” فضّل أن يترك مهمة التسديد لزميله لويس سواريز.

وسجل غريزمان الهدف الأول في اللقاء، بالدقيقة 14، قبل أن يضيف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلّص ألافيس الفارق عن طريق بيري بونس بالدقيقة 56، قبل أن يرد قائد برشلونة ميسي بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 69، أضاف بعدها سواريز الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة 75.

وحافظ برشلونة بهذه النتيجة على صدارته لليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي سيواجه أتلتيك بيلباو، في مباراة صعبة مساء الأحد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ميسي أحرز الهدف الخمسين خلال العام الحالي، وهو أمر يحققه للمرة التاسعة في مسيرته الكروية الحافلة.

ويوم السبت، فاز “البلوغرانا” على ألافيس بأربعة أهداف مقابل واحد، وسجل ميسي هدفا في الدقيقة التاسعة والستين.

وهذه هي سادس سنة على التوالي يتمكن فيها ميسي من تجاوز عتبة الخمسين هدفا، فيما يواصل النجم سعيه إلى جائزة الحذاء الذهبي ولم يعد ينافس سوى مهاجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي.

وكان بوسع ميسي أن يسجل هدفا آخر، خلال المباراة، بعدما حصل فريق برشلونة على ركلة جزاء، لكن “البرغوث” فضّل أن يترك مهمة التسديد لزميله لويس سواريز.

وسجل غريزمان الهدف الأول في اللقاء، بالدقيقة 14، قبل أن يضيف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلّص ألافيس الفارق عن طريق بيري بونس بالدقيقة 56، قبل أن يرد قائد برشلونة ميسي بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 69، أضاف بعدها سواريز الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة 75.

وحافظ برشلونة بهذه النتيجة على صدارته لليغا، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي سيواجه أتلتيك بيلباو، في مباراة صعبة مساء الأحد.