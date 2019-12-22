“كأس السوبر”.. لاتسيو يسقط رونالدو ورفاقه في الرياض

جدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس وتوج بالكأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه 3-1 ،الأحد، في المباراة التي أقيمت في السعودية للعام الثاني تواليا، وهذه المرة على ملعب الملك السعود في الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة في جدة.

وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري المحلي بالفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق “السيدة العجوز” من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع.

واستحق فريق المدرب سيموني إينزاغي هذا التتويج، إذ كان صاحب هدف السبق عبر الإسباني لويس ألبرتو «16»، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا «16»، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع للبوسني سيناد لوليتش «73» ثم آخر أروع من ركلة حرة للبديل دانيلو كاتالدي «4+90».

وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، إلى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات، بينها خمس ضد يوفنتوس بالذات «ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين».

وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري المحلي بالفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق “السيدة العجوز” من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع.

واستحق فريق المدرب سيموني إينزاغي هذا التتويج، إذ كان صاحب هدف السبق عبر الإسباني لويس ألبرتو «16»، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا «16»، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع للبوسني سيناد لوليتش «73» ثم آخر أروع من ركلة حرة للبديل دانيلو كاتالدي «4+90».

وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، إلى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات، بينها خمس ضد يوفنتوس بالذات «ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين».