ليفربول يعتذر رسميا عن واقعة نهائي كأس العالم للأندية

قدم نادي ليفربول الإنجليزي اعتذارا بعد استخدامه صورة جدلية لشعار “الشمس المشرقة” من أجل حشد الإثارة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي خاضها أمام فلامنغو البرازيلي مساء السبت.

وتوج ليفربول بلقب مونديال الأندية بعد فوزه الصعب على فلامنغو في الوقت الإضافي بهدف وحيد أحرزه فيرمينيو، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها “الريدز” اللقب.

وقبل المباراة نشر ليفربول مقطع فيديو يستعرض فيها جانبا من لقطات مباراته السابقة مع فلامنغو عام 1981، واستخدم صورة راية “الشمس المشرقة”، فيما قال إن “الانتقام قادم”.

ومع ذلك ترتبط الراية ارتباطا وثيقا بالجيش الياباني الإمبريالي، الذي غزا أجزاء كبيرة من آسيا إبان الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما أدرك المسؤولين في ليفربول إلى مغزى الشعار، ليقدموا اعتذارا فوريا على اختيارهم له.

وذكر النادي في بيان: “نادي ليفربول نشر مؤخرا صورتين وجدها البعض تحمل بعض الإساءة، وما أن انتبهنا إلى ذلك، اتخذنا إجراء فوريا لتصحيح تلك الأخطاء، وإزالة تلك الصور”.

وأضاف البيان “نود أن نعتذر لأي شخص ربما يكون قد شعر بالاستياء، وسنفعل كل شيء بوسعنا لنضمن عدم حدوث مثل هذا في المستقبل”.

وبجانب أن تلك هذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول اللقب، أصبح “الريدز” ثاني فريق إنجليزي يفوز بالكأس بعد مانشستر يونايتد الذي حصل على اللقب عام 2008.

وتوج ليفربول بلقب مونديال الأندية بعد فوزه الصعب على فلامنغو في الوقت الإضافي بهدف وحيد أحرزه فيرمينيو، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها “الريدز” اللقب.

وقبل المباراة نشر ليفربول مقطع فيديو يستعرض فيها جانبا من لقطات مباراته السابقة مع فلامنغو عام 1981، واستخدم صورة راية “الشمس المشرقة”، فيما قال إن “الانتقام قادم”.

ومع ذلك ترتبط الراية ارتباطا وثيقا بالجيش الياباني الإمبريالي، الذي غزا أجزاء كبيرة من آسيا إبان الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما أدرك المسؤولين في ليفربول إلى مغزى الشعار، ليقدموا اعتذارا فوريا على اختيارهم له.

وذكر النادي في بيان: “نادي ليفربول نشر مؤخرا صورتين وجدها البعض تحمل بعض الإساءة، وما أن انتبهنا إلى ذلك، اتخذنا إجراء فوريا لتصحيح تلك الأخطاء، وإزالة تلك الصور”.

وأضاف البيان “نود أن نعتذر لأي شخص ربما يكون قد شعر بالاستياء، وسنفعل كل شيء بوسعنا لنضمن عدم حدوث مثل هذا في المستقبل”.

وبجانب أن تلك هذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول اللقب، أصبح “الريدز” ثاني فريق إنجليزي يفوز بالكأس بعد مانشستر يونايتد الذي حصل على اللقب عام 2008.