بايرن ميونخ يفقد خدمات مدافعه خافي لستة أسابيع

قال هانز فليك، المدرب المؤقت لبايرن ميونخ، إن المدافع خافي مارتينيز، سيغيب لستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الفوز 2-صفر على فولفسبورغ، بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، السبت.

وأصيب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 عاما في الفخذ الأيمن وتم استبداله قبل الاستراحة بين الشوطين.

وأبلغ فليك الصحفيين: “سيغيب خافي لستة أسابيع على الأقل. تعرض لإصابة عضلية شديدة”.

وأضاف بايرن في بيان بموقعه على الإنترنت أن مارتينيز سيغيب عن المعسكر التدريبي للفريق بين الرابع والعاشر من يناير، كما تحوم شكوك بشأن لحاقه بمواجهة مستضيفه هيرتا برلين الشهر المقبل عند استئناف الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية، حسبما نقلت “رويترز”.

وأصيب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 عاما في الفخذ الأيمن وتم استبداله قبل الاستراحة بين الشوطين.

وأبلغ فليك الصحفيين: “سيغيب خافي لستة أسابيع على الأقل. تعرض لإصابة عضلية شديدة”.

وأضاف بايرن في بيان بموقعه على الإنترنت أن مارتينيز سيغيب عن المعسكر التدريبي للفريق بين الرابع والعاشر من يناير، كما تحوم شكوك بشأن لحاقه بمواجهة مستضيفه هيرتا برلين الشهر المقبل عند استئناف الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية، حسبما نقلت “رويترز”.