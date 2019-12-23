تقارير: أتلتيكو وكافاني يتفقان على “صفقة الانتقال”

ذكرت تقارير إعلامية، أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق نهائي لضم مهاجم باريس سان جرمان، إدينسون كافاني،خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو في الصيف المقبل.

ويصل عقد كافاني مع النادي الفرنسي إلى نهايته بعد نهاية الموسم الحالي، ولم يتفق الطرفان بشأن تجديد العقد، كما أن اللاعب لم يعد يحظى بالأولوية لدى المدرب توماس توخيل الذي يفضل الاعتماد على ماورو إيكاردي في جل المباريات.

وأوردت صحيفة “آس” نقلا عن شبكة “سكاي سبورتس”، أن أتلتيكو مدريد أقنع كافاني بالتوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك بناء على رأي المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يرى في اللاعب حلا لمشاكله الهجومية.

وكشفت الصحيفة أن الأمور ما زالت غير واضحة، إذ لم يتبين ما إذا كان أتلتيكو مدريد سيتعاقد مع اللاعب في يناير القادم أم سينتظر حتى الصيف للحصول عليه بصفقة مجانية.

وبما أن أتلتيكو سيضطر لدفع أموال لباريس سان جرمان حتى يتخلي عن اللاعب في منتصف الموسم، يبدو الفريق الإسباني مترددا في تحديد موعد الصفقة.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على مهاجمين قويين هما ألفارو موراتا ودييغو كوستا، وإذا جرى الاستغناء عن أحدهما في الشتاء، فذلك يعني أن كافاني سيوقع بعد أسابيع قليلة.

ويصل عقد كافاني مع النادي الفرنسي إلى نهايته بعد نهاية الموسم الحالي، ولم يتفق الطرفان بشأن تجديد العقد، كما أن اللاعب لم يعد يحظى بالأولوية لدى المدرب توماس توخيل الذي يفضل الاعتماد على ماورو إيكاردي في جل المباريات.

وأوردت صحيفة “آس” نقلا عن شبكة “سكاي سبورتس”، أن أتلتيكو مدريد أقنع كافاني بالتوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك بناء على رأي المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يرى في اللاعب حلا لمشاكله الهجومية.

وكشفت الصحيفة أن الأمور ما زالت غير واضحة، إذ لم يتبين ما إذا كان أتلتيكو مدريد سيتعاقد مع اللاعب في يناير القادم أم سينتظر حتى الصيف للحصول عليه بصفقة مجانية.

وبما أن أتلتيكو سيضطر لدفع أموال لباريس سان جرمان حتى يتخلي عن اللاعب في منتصف الموسم، يبدو الفريق الإسباني مترددا في تحديد موعد الصفقة.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على مهاجمين قويين هما ألفارو موراتا ودييغو كوستا، وإذا جرى الاستغناء عن أحدهما في الشتاء، فذلك يعني أن كافاني سيوقع بعد أسابيع قليلة.