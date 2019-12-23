بطولة الأندية العربية.. الشباب السعودي إلى نصف النهائي

حسم الشباب السعودي نظريا بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، باكتساحه، الإثنين، ضيفه الشرطة العراقي بسداسية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

ويدين الشباب بهذه النتيجة العريضة إلى لاعبيه الأجانب لاسيما الكولومبي دانيلو أسربيا الذي سجل “هاتريك” «6 و8 و45»، بينما تكفل البرازيلي سيبا جونيور بهدفين «19 من ركلة جزاء و72» قبل أن يطرد من اللقاء، والأرجنتيني كريستيان جوانكا «21».

ويخوض الفريقان مباراة الإياب في 20 يناير، على أن تكون خارج العراق نظرا للاحتجاجات التي تشهدها بلاد الرافدين منذ أكثر من شهرين، وأدت إلى توقف المباريات المحلية أو استضافة مباريات دولية.

وفرض الشباب سيطرة مطلقة على المباراة من الشوط الأول، وبدأ بهز الشباك العراقية بعدما كسر الكولومبي أسبريا مصيدة التسلل، وواجه المرمى وصوب كرته قوية على يمين محمد حميد «6».

وبعد نحو دقيقتين فقط، أضاف الكولومبي الهدف الثاني بعد كرة عرضية.

وحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها البرازيلي سيبا جونيور ولعب الكرة قوية على يمين محمد حميد «19»، قبل أن يعزز النتيجة بهدف رابع عندما ارتقى جوانكا لكرة العرضية ولعبها على يسار الحارس العراقي «21».

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، أضاف الشباب هدفاً خامساً عندما استثمر أسبريا خطأ دفاعيا وسدد الكرة قوية داخل المرمى «45».

وتراجع إيقاع الشباب في الشوط الثاني، واكتفى بهدف وحيد بعدما فشل حارس الشرطة في إبعاد الكرة، ليودعها سيبا جونيور بسهولة في المرمى، قبل ثلاث دقائق من تلقيه البطاقة الحمراء بعد خطأ قاسٍ «75».

ويدين الشباب بهذه النتيجة العريضة إلى لاعبيه الأجانب لاسيما الكولومبي دانيلو أسربيا الذي سجل “هاتريك” «6 و8 و45»، بينما تكفل البرازيلي سيبا جونيور بهدفين «19 من ركلة جزاء و72» قبل أن يطرد من اللقاء، والأرجنتيني كريستيان جوانكا «21».

ويخوض الفريقان مباراة الإياب في 20 يناير، على أن تكون خارج العراق نظرا للاحتجاجات التي تشهدها بلاد الرافدين منذ أكثر من شهرين، وأدت إلى توقف المباريات المحلية أو استضافة مباريات دولية.

وفرض الشباب سيطرة مطلقة على المباراة من الشوط الأول، وبدأ بهز الشباك العراقية بعدما كسر الكولومبي أسبريا مصيدة التسلل، وواجه المرمى وصوب كرته قوية على يمين محمد حميد «6».

وبعد نحو دقيقتين فقط، أضاف الكولومبي الهدف الثاني بعد كرة عرضية.

وحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها البرازيلي سيبا جونيور ولعب الكرة قوية على يمين محمد حميد «19»، قبل أن يعزز النتيجة بهدف رابع عندما ارتقى جوانكا لكرة العرضية ولعبها على يسار الحارس العراقي «21».

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، أضاف الشباب هدفاً خامساً عندما استثمر أسبريا خطأ دفاعيا وسدد الكرة قوية داخل المرمى «45».

وتراجع إيقاع الشباب في الشوط الثاني، واكتفى بهدف وحيد بعدما فشل حارس الشرطة في إبعاد الكرة، ليودعها سيبا جونيور بسهولة في المرمى، قبل ثلاث دقائق من تلقيه البطاقة الحمراء بعد خطأ قاسٍ «75».