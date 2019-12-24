الاتحاد المصري يعاقب مرتضى منصور بعد “التصريحات المسيئة”

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ورئيس سموحة فرج عامر عن حضور عدد من المباريات، على خلفية انتقادهما حكام الدوري المحلي.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان الثلاثاء، أن اللجنة قررت “منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه «نحو 6300 دولار» لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة”.

وأقيمت مباراة الفريقين الجمعة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وكانت هذه المباراة الثالثة تواليا دون فوز للزمالك في بطولة مصر.

من جهته، أوقف فرج عامر عن “المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات” بحق طاقم الحكام في مباراته ضد أسوان التي أقيمت ضمن المرحلة الثامنة في 15 ديسمبر، وانتهت بفوز سموحة بهدف نظيف.

وفي قرارات أخرى متصلة بالتحكيم، وجهت لجنة الانضباط “توبيخا” إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حامل اللقب “لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك”.

كما طالت العقوبات الخاصة بالتحكيم عددا من المدربين ومسؤولي الأندية، فأوقف مدرب أسوان مجدي عبد العاطي مباراتين، ومدلك فريق المصري أربع مباريات، ومدرب بلدية المحلة «درجة ثانية» رضا عبد العال أربع مباريات، ومصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق بترول اسيوط «درجة ثانية» 10 مباريات.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان الثلاثاء، أن اللجنة قررت “منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه «نحو 6300 دولار» لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة”.

وأقيمت مباراة الفريقين الجمعة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وكانت هذه المباراة الثالثة تواليا دون فوز للزمالك في بطولة مصر.

من جهته، أوقف فرج عامر عن “المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات” بحق طاقم الحكام في مباراته ضد أسوان التي أقيمت ضمن المرحلة الثامنة في 15 ديسمبر، وانتهت بفوز سموحة بهدف نظيف.

وفي قرارات أخرى متصلة بالتحكيم، وجهت لجنة الانضباط “توبيخا” إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حامل اللقب “لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك”.

كما طالت العقوبات الخاصة بالتحكيم عددا من المدربين ومسؤولي الأندية، فأوقف مدرب أسوان مجدي عبد العاطي مباراتين، ومدلك فريق المصري أربع مباريات، ومدرب بلدية المحلة «درجة ثانية» رضا عبد العال أربع مباريات، ومصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق بترول اسيوط «درجة ثانية» 10 مباريات.