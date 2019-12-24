أنشيلوتي يتوعد ليفربول بسيناريو نابولي.. “جماهيره تخافني”

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الإنجليزي الجديد، تحذيرا لغريمه ليفربول، بأنه سيكرر هزيمة “الريدز” التي ألحقها بهم هذا الموسم.

وكان أنشيلوتي قد هزم ليفربول بنتيجة 2-0، مع فريقه السابق نابولي الإيطالي، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أشهر.

وفي تصريحاته الأولى كمدرب لإيفرتون، الغريم التاريخي لليفربول، وجه المدرب الإيطالي المخضرم تحذيرا لبطل أوروبا، بأنه سيكرر فعلته وسيهزمهم.

وقال أنشيلوتي: ” ليفربول غير معتادون على الخسارة، لكني أعلم أن جماهير إيفرتون يريدون هزيمة ليفربول. ليس علينا الانتظار كثيرا لتحقيق ذلك، لدينا مباراة معهم في الخامس من يناير”.

وأضاف: “عندما خرجت في المدينة «ليفربول» يوم أمس، قابلت عددا من جماهير ليفربول وأعتقد أنهم كانوا خائفين. هم قلقين لرؤيتي لأنني هزمتهم مرات عديدة”.

وسيواجه إيفرتون غريمه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 5 يناير المقبل، على استاد الأنفيلد.

وانتصر أنشيلوتي على ليفربول 7 مرات من أصل 12 مرة التقى فيها مع “الريدز”، بينها الانتصار هذا الموسم بنتيجة 2-0، بالإضافة لانتصاره على أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة 1-0، في دور المجموعات كذلك.

وكان أنشيلوتي قد هزم ليفربول بنتيجة 2-0، مع فريقه السابق نابولي الإيطالي، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أشهر.

وفي تصريحاته الأولى كمدرب لإيفرتون، الغريم التاريخي لليفربول، وجه المدرب الإيطالي المخضرم تحذيرا لبطل أوروبا، بأنه سيكرر فعلته وسيهزمهم.

وقال أنشيلوتي: ” ليفربول غير معتادون على الخسارة، لكني أعلم أن جماهير إيفرتون يريدون هزيمة ليفربول. ليس علينا الانتظار كثيرا لتحقيق ذلك، لدينا مباراة معهم في الخامس من يناير”.

وأضاف: “عندما خرجت في المدينة «ليفربول» يوم أمس، قابلت عددا من جماهير ليفربول وأعتقد أنهم كانوا خائفين. هم قلقين لرؤيتي لأنني هزمتهم مرات عديدة”.

وسيواجه إيفرتون غريمه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 5 يناير المقبل، على استاد الأنفيلد.

وانتصر أنشيلوتي على ليفربول 7 مرات من أصل 12 مرة التقى فيها مع “الريدز”، بينها الانتصار هذا الموسم بنتيجة 2-0، بالإضافة لانتصاره على أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة 1-0، في دور المجموعات كذلك.