الزمالك يواصل إهدار النقاط ويقع في فخ التعادل مع الإنتاج

واصل الزمالك إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الإنتاج الحربي بملعب السلام في القاهرة في المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز حيث خسر أمام طلائع الجيش 2-3 والتعادل مع سموحة سلبا.

وعزز الزمالك موقعه في المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي ستقام في نهاية الدور الأول، وبفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي.

وتواجد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في مدرجات ملعب السلام قبل انطلاق المباراة، متحديا قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي صدر بإيقافه لثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه «نحو 6300 دولار»، على خلفية تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام جمال الغندور، وحكم مباراة فريقه ضد سموحة في المرحلة التاسعة.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول، وكانت أول فرصة خطيرة للإنتاج الحربي عبر مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي في الدقيقة 20 حين وصلته الكرة أمام المرمى فسددها ضعيفة بين يدي الحارس محمد أبو جبل، ورد الزمالك بعد دقيقة واحدة بانفراد لمهاجمه المغربي أشرف بن شرقي أنهاه بتسديدة تصدى لها الحارس عامر عامر.

وأنقذ أبو جبل مرمى الزمالك من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لعلاء سلامة ارتدت إلى الغيني موسى دياوارا الذي سددها فوق العارضة «43».

وفوَّت أحمد السيد “زيزو” فرصة ذهبية على الزمالك عندما تلقى كرة أمام المرمى تباطأ في تسديدها فارتطمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية «45+1».

وضغط الزمالك في الشوط الثاني بحثا عن هدف الفوز دون خطورة على مرمى عامر، فيما اعتمد الإنتاج الحربي على الهجمات المرتدة دون خطورة أيضا.

ولم تكن حال مصر المقاصة أفضل من الزمالك وفشل للمباراة السادسة على التوالي في تحقيق الفوز بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه إف سي مصر 2-2 بملعب الكلية الحربية.

وتقدم إف سي مصر عبر أحمد الشيخ «41 من ركلة جزاء»، ورد المقاصة بهدفين لأحمد سعيد أوكا «47 خطأ في مرمى فريقه» وميدو جابر «77 من ركلة جزاء»، قبل أن يدرك البديل رضا الويشي التعادل لإف سي مصر «89».

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، وإف سي مصر إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

واقتنص طنطا تعادلا مستحقا من ضيفه أسوان 2-2 بملعب طنطا.

وسجل محمد الصباح «37 و60» هدفي اسوان، ومحمد ماجد “أونش” «55» وعبد الرحمن الدح «75 من ركلة جزاء» هدفي طنطا.

ورفع أسوان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، وطنطا إلى 10 نقاط في المركز العاشر.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز حيث خسر أمام طلائع الجيش 2-3 والتعادل مع سموحة سلبا.

وعزز الزمالك موقعه في المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي ستقام في نهاية الدور الأول، وبفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي.

وتواجد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في مدرجات ملعب السلام قبل انطلاق المباراة، متحديا قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي صدر بإيقافه لثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه «نحو 6300 دولار»، على خلفية تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام جمال الغندور، وحكم مباراة فريقه ضد سموحة في المرحلة التاسعة.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول، وكانت أول فرصة خطيرة للإنتاج الحربي عبر مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي في الدقيقة 20 حين وصلته الكرة أمام المرمى فسددها ضعيفة بين يدي الحارس محمد أبو جبل، ورد الزمالك بعد دقيقة واحدة بانفراد لمهاجمه المغربي أشرف بن شرقي أنهاه بتسديدة تصدى لها الحارس عامر عامر.

وأنقذ أبو جبل مرمى الزمالك من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لعلاء سلامة ارتدت إلى الغيني موسى دياوارا الذي سددها فوق العارضة «43».

وفوَّت أحمد السيد “زيزو” فرصة ذهبية على الزمالك عندما تلقى كرة أمام المرمى تباطأ في تسديدها فارتطمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية «45+1».

وضغط الزمالك في الشوط الثاني بحثا عن هدف الفوز دون خطورة على مرمى عامر، فيما اعتمد الإنتاج الحربي على الهجمات المرتدة دون خطورة أيضا.

ولم تكن حال مصر المقاصة أفضل من الزمالك وفشل للمباراة السادسة على التوالي في تحقيق الفوز بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه إف سي مصر 2-2 بملعب الكلية الحربية.

وتقدم إف سي مصر عبر أحمد الشيخ «41 من ركلة جزاء»، ورد المقاصة بهدفين لأحمد سعيد أوكا «47 خطأ في مرمى فريقه» وميدو جابر «77 من ركلة جزاء»، قبل أن يدرك البديل رضا الويشي التعادل لإف سي مصر «89».

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، وإف سي مصر إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

واقتنص طنطا تعادلا مستحقا من ضيفه أسوان 2-2 بملعب طنطا.

وسجل محمد الصباح «37 و60» هدفي اسوان، ومحمد ماجد “أونش” «55» وعبد الرحمن الدح «75 من ركلة جزاء» هدفي طنطا.

ورفع أسوان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، وطنطا إلى 10 نقاط في المركز العاشر.