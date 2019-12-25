رضا عبد العال يرد على رئيس الزمالك: لا سحر.. وهذا هو الحل

انتقد اللاعب المصري السابق رضا عبد العال الأداء السيئ لنادي الزمالك خلال الموسم الحالي، وطالب رئيس النادي مرتضى منصور باتخاذ “إجراءات حازمة”.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب عبد العال، المدير الفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك سابقا، رئيس الزمالك مرتضى منصور، بفسخ تعاقد ناديه مع لاعبي الفريق، وتصعيد 5 أو 6 لاعبين من قطاع الناشئين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري، بفارق 9 نقاط عن غريمه المتصدر النادي الأهلي.

وقال عبد العال في فيديو على “يوتيوب”: ” كيف سنبرر تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي؟ لو لم تستطع الفوز أمام الإنتاج فكيف ستفوز بالدوري؟ هل هذا فريق قادر على التتويج باللقب؟ الحمد لله على تتويج الزمالك بالكأس”.

ورد عبدالعال على تصريحات منصور، الذي أشار بعد المباراة إلى أن السحر هو السبب الرئيسي لخسارات فريقه المتكررة.

وقال لاعب الوسط الدولي السابق: “لا يوجد أي سحر، هناك خطأ كبير. ادفع بالناشئين وأخرج المحترفين وغير المدرب وعيّن مدربا مصريا”.

وقال منصور في فيديو لموقع بطولات: “المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، مما يفعله سيد عبد الحفيظ «مدير الكرة بالأهلي» يعد كفرا. السحر منع الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا”.

وأتم رئيس الزمالك: “لاعبو الزمالك رجال. لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات. ممدوح عباس «رئيس الزمالك سابقا» جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل”.

وهي ليست المرة الأولى التي يلقي فيها منصور إخفاقات الفريق على شماعة السحر، كما أنه دائم الهجوم على منافسيه، لا سيما الأهلي، وعلى الحكام.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب عبد العال، المدير الفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك سابقا، رئيس الزمالك مرتضى منصور، بفسخ تعاقد ناديه مع لاعبي الفريق، وتصعيد 5 أو 6 لاعبين من قطاع الناشئين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري، بفارق 9 نقاط عن غريمه المتصدر النادي الأهلي.

وقال عبد العال في فيديو على “يوتيوب”: ” كيف سنبرر تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي؟ لو لم تستطع الفوز أمام الإنتاج فكيف ستفوز بالدوري؟ هل هذا فريق قادر على التتويج باللقب؟ الحمد لله على تتويج الزمالك بالكأس”.

ورد عبدالعال على تصريحات منصور، الذي أشار بعد المباراة إلى أن السحر هو السبب الرئيسي لخسارات فريقه المتكررة.

وقال لاعب الوسط الدولي السابق: “لا يوجد أي سحر، هناك خطأ كبير. ادفع بالناشئين وأخرج المحترفين وغير المدرب وعيّن مدربا مصريا”.

وقال منصور في فيديو لموقع بطولات: “المرمى مفتوح أمام اللاعبين، لكن الكرة ترفض الدخول، مما يفعله سيد عبد الحفيظ «مدير الكرة بالأهلي» يعد كفرا. السحر منع الحكم من احتساب ركلة جزاء لصالحنا”.

وأتم رئيس الزمالك: “لاعبو الزمالك رجال. لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات. ممدوح عباس «رئيس الزمالك سابقا» جلب ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل”.

وهي ليست المرة الأولى التي يلقي فيها منصور إخفاقات الفريق على شماعة السحر، كما أنه دائم الهجوم على منافسيه، لا سيما الأهلي، وعلى الحكام.