جمال الغندور يرد على مرتضى منصور.. ويعلق على العقوبة

أكد رئيس لجنة حكام كرة القدم في مصر، جمال الغندور، أن “على الجميع الالتزام”، وذلك تعليقا على فرضه عقوبة حرمان حضور 3 مباريات، على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وفي حديثه لبرنامج “تشات شو” التفاعلي على منصة سكاي نيوز عربية على فيسبوك، قال الغندور: ” عناصر اللعبة يدخل فيها إدارات الأندية، وأعتقد أن جميع العناصر عليها الالتزام”.

وأضاف:” فمثلا الفيفا أو الاتحاد الدولي تحرم على الحكام انتقاد أي من عناصر اللعبة، وبالتالي نفس الحق يجب أن يتوفر للحكام، إذا أخطأ أي عنصر من العناصر هناك من يعاقبه”.

وكان مرتضى منصور قد هاجم جمال الغندور بعد مباراة الزمالك وسموحة السابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الانضباط حرمانه من الحضور 3 مباريات، بالإضافة لتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

أما عن واقعة إيقاف الحكم الدولي المغربي هشام التيازي مدى الحياة، بسبب ارتكابه أخطاء “جسيمة” خلال مباراة بالدوري المغربي، قال الغندور أنه يرفض تماما فكرة الإبعاد النهائي للحكام.

وقال الغندور لـ”تشات شو”: ” مهما كانت الأخطاء فالإبعاد النهائي ليس هو الحل، حيث سيكون هناك تأثير سلبي على الحكام، لأن الحكم إذا خاف من الخطأ، سيمثل بالنسبة له ضغوطات سلبية”.

ويذكر أن الغندور حكم دولي سابق، أدار مباريات كبيرة في موندياليي 1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة لكأس أوروبا 2000 في بلجيكا وهولندا.

وفي حديثه لبرنامج “تشات شو” التفاعلي على منصة سكاي نيوز عربية على فيسبوك، قال الغندور: ” عناصر اللعبة يدخل فيها إدارات الأندية، وأعتقد أن جميع العناصر عليها الالتزام”.

وأضاف:” فمثلا الفيفا أو الاتحاد الدولي تحرم على الحكام انتقاد أي من عناصر اللعبة، وبالتالي نفس الحق يجب أن يتوفر للحكام، إذا أخطأ أي عنصر من العناصر هناك من يعاقبه”.

وكان مرتضى منصور قد هاجم جمال الغندور بعد مباراة الزمالك وسموحة السابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الانضباط حرمانه من الحضور 3 مباريات، بالإضافة لتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

أما عن واقعة إيقاف الحكم الدولي المغربي هشام التيازي مدى الحياة، بسبب ارتكابه أخطاء “جسيمة” خلال مباراة بالدوري المغربي، قال الغندور أنه يرفض تماما فكرة الإبعاد النهائي للحكام.

وقال الغندور لـ”تشات شو”: ” مهما كانت الأخطاء فالإبعاد النهائي ليس هو الحل، حيث سيكون هناك تأثير سلبي على الحكام، لأن الحكم إذا خاف من الخطأ، سيمثل بالنسبة له ضغوطات سلبية”.

ويذكر أن الغندور حكم دولي سابق، أدار مباريات كبيرة في موندياليي 1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة لكأس أوروبا 2000 في بلجيكا وهولندا.