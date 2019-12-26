ليفربول يقهر ليستر سيتي بالأربعة.. وصلاح “غاضب”

نجح نادي ليفربول في الفوز على ليستر سيتي برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حافظ “الريدز” على صدارة البريميرليغ بعد وصوله للنقطة 52.

سجل أهداف المباراة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وأضاف ميلنر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وما هي إلا ثلاث دقائق وعاد فيرمينو وسجل هدفه الثاني له والثالث لفريقه، فيما أتم أرنولد رباعية ليفربول بهدف في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي وو”الريدز” له لقاء أقل.

غضب صلاح

وأجرى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر وأوريغي بدلا منهما.

وبدا صلاح غاضبا لحظة خروجه من الملعب، وبدت عليه علامات الدهشة والغضب.

سجل أهداف المباراة روبرتو فيرمينو في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وأضاف ميلنر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وما هي إلا ثلاث دقائق وعاد فيرمينو وسجل هدفه الثاني له والثالث لفريقه، فيما أتم أرنولد رباعية ليفربول بهدف في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي وو”الريدز” له لقاء أقل.

غضب صلاح

وأجرى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر وأوريغي بدلا منهما.

وبدا صلاح غاضبا لحظة خروجه من الملعب، وبدت عليه علامات الدهشة والغضب.