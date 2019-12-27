نجم اليابان يكشف: عارضت زيدان وأنا “كالحرباء” في الملعب

أشار الياباني تاكيفوسا كوبو في مقابلة صحفية إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أخبره بالبقاء في ريال مدريد هذا الموسم، ولكنه فضل الرحيل للحصول على فرصة المشاركة أكثر في المباريات.

وذكر اللاعب الياباني الشاب أنه وجد بنفسه وجهة له، معارضا رغبة مدرب ريال مدريد، الذي كان يود الاحتفاظ بخدماته.

وقال كوبو: “عندما أنهينا جولتنا في أميركا الشمالية قال لي زيدان بأن أظل في ريال مدريد هذا الموسم، ولكنني تحدثت معه وأخبرته أنه إذا كانت هناك فرصة للحصول على دقائق أكثر فأنا أفضل الرحيل معارا”.

وانضم كوبو لصفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وبعد أسابيع قليلة ومشاركة اللاعب في الفترة التحضيرية، قرر الرحيل إلى ريال مايوركا الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبالنسبة لشعوره عندما وقع مع ريال مدريد، قال كوبو: “كنت متوترا للغاية في اليوم السابق على تدريبي الأول مع ريال مدريد، كنت أخشى فقدان ثقتي بنفسي، ولكنني شرعت في التدريب مع زملائي كل يوم وتأقلمت مع الفريق شيئا فشيئا”.

وفيما يتعلق بإمكانياته كلاعب كرة قدم، أوضح كوبو: “أسلوبي يدور حول استقبال الكرات بين المدافعين وتجاوز الخصوم عن طريق مراوغتهم والحصول على مهارة قراءة المواقف، أنا أتأقلم على الأسلوب، أنا كالحرباء، وفي كل مرة أكون أكثر سرعة، كما أنني يمكنني التقدم للأمام في الهجمات المرتدة، يروق لي الحصول على الكرة وأن أكون لاعب كرة قادم قادر على اللعب في أي أسلوب لعب”.

وذكر اللاعب الياباني الشاب أنه وجد بنفسه وجهة له، معارضا رغبة مدرب ريال مدريد، الذي كان يود الاحتفاظ بخدماته.

وقال كوبو: “عندما أنهينا جولتنا في أميركا الشمالية قال لي زيدان بأن أظل في ريال مدريد هذا الموسم، ولكنني تحدثت معه وأخبرته أنه إذا كانت هناك فرصة للحصول على دقائق أكثر فأنا أفضل الرحيل معارا”.

وانضم كوبو لصفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وبعد أسابيع قليلة ومشاركة اللاعب في الفترة التحضيرية، قرر الرحيل إلى ريال مايوركا الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبالنسبة لشعوره عندما وقع مع ريال مدريد، قال كوبو: “كنت متوترا للغاية في اليوم السابق على تدريبي الأول مع ريال مدريد، كنت أخشى فقدان ثقتي بنفسي، ولكنني شرعت في التدريب مع زملائي كل يوم وتأقلمت مع الفريق شيئا فشيئا”.

وفيما يتعلق بإمكانياته كلاعب كرة قدم، أوضح كوبو: “أسلوبي يدور حول استقبال الكرات بين المدافعين وتجاوز الخصوم عن طريق مراوغتهم والحصول على مهارة قراءة المواقف، أنا أتأقلم على الأسلوب، أنا كالحرباء، وفي كل مرة أكون أكثر سرعة، كما أنني يمكنني التقدم للأمام في الهجمات المرتدة، يروق لي الحصول على الكرة وأن أكون لاعب كرة قادم قادر على اللعب في أي أسلوب لعب”.