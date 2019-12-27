الدوري الإنجليزي..مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون

تختتم الجمعة، الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفا على ولفرهامبتون، في مباراة يأمل من خلالها “السيتيزنز” العودة إلى وصافة “البريميرليغ”.

ويحتل السيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر ليفربول «52 نقطة»، والوصيف ليستر سيتي «39 نقطة»، في حين يأتي ولفرهامبتون في المرتبة الثامنة برصيد يبلغ 27 نقطة.

وستسعى “كتيبة” المدرب بيب غوارديولا للثأر من هزيمة السيتي في مباراة الذهاب الجولة الثامنة، والتي شهدت فوز ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل.

ويدخل كلا الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يسعى مانشستر سيتي لإحراز الانتصار الثالث على التوالي والـ13 في الدوري، للحفاظ على آماله بالاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

كذلك يلعب ولفرهامبتون المباراة عقب تحقيق الفوز بالجولة الماضية على نوريتش سيتي، بهدفين مقابل واحد.

وسيسعى ولفرهامبتون تحت قيادة المدرب نونو سانتو للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة الثلاث، وضمان مكان في المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بالموسم القادم.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، أكد غوارديولا أن جون ستونز لن يكون لائقا للمشاركة في لقاء الجمعة، حيث يعاني اللاعب من إصابة في أوتار الركبة، في حين لا يزال ديفيد سيلفا يتعافى من إصابة في السابق.

واعترف غوارديولا بأنه لن يغامر بالدفع بسيرجيو أغويرو العائد من الإصابة، كأساسي أمام ولفرهامبتون، على الرغم من مشاركته في دقائق قليلة في المباراة الأخيرة ضد ليستر سيتي.

ويحتل السيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلف المتصدر ليفربول «52 نقطة»، والوصيف ليستر سيتي «39 نقطة»، في حين يأتي ولفرهامبتون في المرتبة الثامنة برصيد يبلغ 27 نقطة.

وستسعى “كتيبة” المدرب بيب غوارديولا للثأر من هزيمة السيتي في مباراة الذهاب الجولة الثامنة، والتي شهدت فوز ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل.

ويدخل كلا الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يسعى مانشستر سيتي لإحراز الانتصار الثالث على التوالي والـ13 في الدوري، للحفاظ على آماله بالاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

كذلك يلعب ولفرهامبتون المباراة عقب تحقيق الفوز بالجولة الماضية على نوريتش سيتي، بهدفين مقابل واحد.

وسيسعى ولفرهامبتون تحت قيادة المدرب نونو سانتو للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة الثلاث، وضمان مكان في المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بالموسم القادم.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، أكد غوارديولا أن جون ستونز لن يكون لائقا للمشاركة في لقاء الجمعة، حيث يعاني اللاعب من إصابة في أوتار الركبة، في حين لا يزال ديفيد سيلفا يتعافى من إصابة في السابق.

واعترف غوارديولا بأنه لن يغامر بالدفع بسيرجيو أغويرو العائد من الإصابة، كأساسي أمام ولفرهامبتون، على الرغم من مشاركته في دقائق قليلة في المباراة الأخيرة ضد ليستر سيتي.