صفقات مجانية على رادار برشلونة.. 5 أسماء كبيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، عن أسماء بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويعتبروا تحت أنظار برشلونة، ما يمهد لخطفهم بطريقة مجانية والحصول على توقيعهم قبل 6 أشهر من نهاية عقودهم في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، يراقب برشلونة كلا من البرازيلي ويليان جناح تشلسي ويان فيرتونخين مدافع توتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام والإسباني ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي والإسباني بيدرو جناح تشلسي.

ويعتبر ويليان من أكثر اللاعبين الذي ارتبطوا بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسمين الماضيين، إلا أن النادي الكتالوني لم يتوصل لاتفاق مع تشلسي.

وبالنسبة ليان فيرتونخين فقد دخل على رادار برشلونة، في ظل تألقه مع توتنهام وتفوقه في ألعاب الهواء وإجادة اللعب بالقدم اليسرى، إلا أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليه في ظل تواجد الثنائي الفرنسي كليمينت لينغليت وصامويل أومتيتي.

أما كريستيان إريكسن، فيعتبر من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم برشلونة، حيث يجيد الوقوف على الكرة ولديه رؤية رائعة ودقة في إرسال التمريرات الحاسمة، لكنه يعتبر أقرب لريال مدريد، حيث دخل ضمن قائمة اهتمامات الميرنغي منذ فترة.

أما ديفيد سيلفا وبيدرو، فالأقرب أن يستمر الأول في مانشستر سيتي، أو ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين، في حين لو عاد الثاني إلى كامب نو سيكون دوره ثانوي بشكل كبير.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، يراقب برشلونة كلا من البرازيلي ويليان جناح تشلسي ويان فيرتونخين مدافع توتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام والإسباني ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي والإسباني بيدرو جناح تشلسي.

ويعتبر ويليان من أكثر اللاعبين الذي ارتبطوا بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسمين الماضيين، إلا أن النادي الكتالوني لم يتوصل لاتفاق مع تشلسي.

وبالنسبة ليان فيرتونخين فقد دخل على رادار برشلونة، في ظل تألقه مع توتنهام وتفوقه في ألعاب الهواء وإجادة اللعب بالقدم اليسرى، إلا أنه سيكون من الصعب الاعتماد عليه في ظل تواجد الثنائي الفرنسي كليمينت لينغليت وصامويل أومتيتي.

أما كريستيان إريكسن، فيعتبر من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم برشلونة، حيث يجيد الوقوف على الكرة ولديه رؤية رائعة ودقة في إرسال التمريرات الحاسمة، لكنه يعتبر أقرب لريال مدريد، حيث دخل ضمن قائمة اهتمامات الميرنغي منذ فترة.

أما ديفيد سيلفا وبيدرو، فالأقرب أن يستمر الأول في مانشستر سيتي، أو ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين، في حين لو عاد الثاني إلى كامب نو سيكون دوره ثانوي بشكل كبير.