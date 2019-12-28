غوارديولا يعلق على هزيمة السيتي.. بـ”إجابة واحدة”

علق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مساء الجمعة، على هزيمة فريقه أمام ولفرهامبتون 3-2 ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وعند سؤال غوارديولا عن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري، قال المدرب الإسباني: “سئلت نفس السؤال طوال الفترة الأخيرة وإجابتي واحدة. نحن لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي”.

وأوضح “نحن نفكر فقط في الانتصار في مبارياتنا”.

وتابع: “الفريق قاتل بشدة أمام ولفرهامبتون. لا أشعر بأي ندم. الكل قدم ما في وسعه من أجل الحفاظ على النتيجة ولكننا كنا نلعب بـ 10 لاعبين”.

وعن سبب خروج النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، في الدقيقة 67، قال غوارديولا: “كان علي إخراج دي بروين من أجل إراحته لأننا سنلعب مباراة أخرى في أقل من 48 ساعة”.

وأكمل: “أمامنا أقل من 48 ساعة قبل المباراة المقبلة وعلينا الاستعداد جيدا. لا يمكننا الاستسلام وإلا لن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

ورفض غوارديولا التعليق على قرارات تقنية الفيديو، قائلا: “لم أر قرارات الفار ولكن من الأفضل عدم الحديث نهائيا عن ذلك هذا العام”.

وقهر ولفرهامبتون مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في قمة مثيرة ونارية في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، ما جعل “السيتيزنز” مبتعدا عن المتصدر ليفربول بـ14 نقطة كاملة مع مباراة مؤجلة للأخير أمام وست هام.

وبهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ38 في المركز الثالث.

ويلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، الأحد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ولفرهامبتون في اليوم ذاته مع ليفربول.

وعند سؤال غوارديولا عن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري، قال المدرب الإسباني: “سئلت نفس السؤال طوال الفترة الأخيرة وإجابتي واحدة. نحن لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي”.

وأوضح “نحن نفكر فقط في الانتصار في مبارياتنا”.

وتابع: “الفريق قاتل بشدة أمام ولفرهامبتون. لا أشعر بأي ندم. الكل قدم ما في وسعه من أجل الحفاظ على النتيجة ولكننا كنا نلعب بـ 10 لاعبين”.

وعن سبب خروج النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، في الدقيقة 67، قال غوارديولا: “كان علي إخراج دي بروين من أجل إراحته لأننا سنلعب مباراة أخرى في أقل من 48 ساعة”.

وأكمل: “أمامنا أقل من 48 ساعة قبل المباراة المقبلة وعلينا الاستعداد جيدا. لا يمكننا الاستسلام وإلا لن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

ورفض غوارديولا التعليق على قرارات تقنية الفيديو، قائلا: “لم أر قرارات الفار ولكن من الأفضل عدم الحديث نهائيا عن ذلك هذا العام”.

وقهر ولفرهامبتون مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في قمة مثيرة ونارية في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، ما جعل “السيتيزنز” مبتعدا عن المتصدر ليفربول بـ14 نقطة كاملة مع مباراة مؤجلة للأخير أمام وست هام.

وبهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ38 في المركز الثالث.

ويلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، الأحد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ولفرهامبتون في اليوم ذاته مع ليفربول.