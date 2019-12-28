الزمالك يعود بتعادل مخيب من زامبيا

واصل الزمالك المصري نتائجه وعروضه المتواضعة محليا وقاريا بتعادل مخيب مع مضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 1-1، السبت، بملعب ليفي مواناواسا في ندولا في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات «ثمن النهائي» بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك في طريقه إلى تحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 72، لكن زيسكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة كوادري كولا «79».

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بعد خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.

وهو التعادل الأول للزمالك في دور المجموعات بعد خسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-3 وفوز على بريميرو دي أغوستو الأنغولي، فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل مع مضيفه بريميرو 1-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة، في حين رفع زيسكو رصيده الى نقطتين في المركز الثالث بفارق هدف أمام الفريق الأنغولي.

ويستضيف الزمالك الفريق الزامبي في العاشر من يناير المقبل في الجولة الرابعة، فيما يحل بريميرو ضيفا على مازيمبي.

وكان الزمالك في طريقه إلى تحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 72، لكن زيسكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة كوادري كولا «79».

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بعد خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.

وهو التعادل الأول للزمالك في دور المجموعات بعد خسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-3 وفوز على بريميرو دي أغوستو الأنغولي، فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل مع مضيفه بريميرو 1-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة، في حين رفع زيسكو رصيده الى نقطتين في المركز الثالث بفارق هدف أمام الفريق الأنغولي.

ويستضيف الزمالك الفريق الزامبي في العاشر من يناير المقبل في الجولة الرابعة، فيما يحل بريميرو ضيفا على مازيمبي.