لماذا ابتعد الكبار؟ تفاصيل عجيبة بصفقة انتقال “جوهرة أوروبا”

بعد انتقاله “المفاجئ” لبوروسيا دورتموند الألماني، ظهرت أنباء جديدة تكشف سبب تجنب عملاقي أوروبا، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، التوقيع مع الهداف النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند.

وكشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية التفاصيل “السرية”، التي أوصلت قيمة انتقال هالاند لدورتموند إلى 125 مليون يورو، وهو أكثر بكثير من قيمة انتقاله التي لم تتجاوز 20 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن نادي سالزبورغ النمساوي حصل على مبلغ 20 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد هالاند، ولكن المطالب المادية الإضافية هي التي رفعت قيمة الانتقال.

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، حصل على 15 ملايين يورو مقابل إتمام الصفقة، بينما حصل والده، اللاعب الدولي السابق ألف إنجه هالاند، على 8 مليون يورو بمثابة “عمولة”.

ووفقا لصحيفة “غارديان”، طالب رايولا ووالد اللاعب بالحصول على نسبة من قيمة انتقاله، وهو الأمر الذي دفع يوفنتوس ومانشستر يونايتد للانسحاب من الصفقة.

وبالإضافة للمبالغ التي تم تقديمها للأطراف الأخرى، سيحصل هالاند على راتب ضخم يصل إلى 40 مليون يورو، خالية من الضرائب، على مدة 5 أعوام.

كما تشمل الصفقة مصروفات أخرى مثل سعر استخراج البطاقة الدولية والحوافز، مما رفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 125 مليون يورو.

وبالرغم من أن الرقم قد يبدو كبيرا، إلا أن هالاند، الذي لم يتجاوز عمره 19 عاما، أثبت بالفعل أنه من أفضل المواهب الشابة في أوروبا، حيث سجل 16 هدفا في 14 مباراة بالدوري النمساوي، كما سجل 8 أهداف بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وعرف وكيل الأعمال رايولا بمطالبه “الضخمة” عند إتمام عمليات انتقال موكليه، الأمر الذي يبعد بعض الأندية عن التعاقد مع النجوم الذين يعملون معه.

وكشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية التفاصيل “السرية”، التي أوصلت قيمة انتقال هالاند لدورتموند إلى 125 مليون يورو، وهو أكثر بكثير من قيمة انتقاله التي لم تتجاوز 20 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن نادي سالزبورغ النمساوي حصل على مبلغ 20 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد هالاند، ولكن المطالب المادية الإضافية هي التي رفعت قيمة الانتقال.

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، حصل على 15 ملايين يورو مقابل إتمام الصفقة، بينما حصل والده، اللاعب الدولي السابق ألف إنجه هالاند، على 8 مليون يورو بمثابة “عمولة”.

ووفقا لصحيفة “غارديان”، طالب رايولا ووالد اللاعب بالحصول على نسبة من قيمة انتقاله، وهو الأمر الذي دفع يوفنتوس ومانشستر يونايتد للانسحاب من الصفقة.

وبالإضافة للمبالغ التي تم تقديمها للأطراف الأخرى، سيحصل هالاند على راتب ضخم يصل إلى 40 مليون يورو، خالية من الضرائب، على مدة 5 أعوام.

كما تشمل الصفقة مصروفات أخرى مثل سعر استخراج البطاقة الدولية والحوافز، مما رفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 125 مليون يورو.

وبالرغم من أن الرقم قد يبدو كبيرا، إلا أن هالاند، الذي لم يتجاوز عمره 19 عاما، أثبت بالفعل أنه من أفضل المواهب الشابة في أوروبا، حيث سجل 16 هدفا في 14 مباراة بالدوري النمساوي، كما سجل 8 أهداف بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وعرف وكيل الأعمال رايولا بمطالبه “الضخمة” عند إتمام عمليات انتقال موكليه، الأمر الذي يبعد بعض الأندية عن التعاقد مع النجوم الذين يعملون معه.