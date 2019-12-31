حصاد 2019.. 7 لاعبين توهجوا نحو المجد

شهد عام 2019 صعود نجوم واعدين في كرة القدم، لم يكن جميعهم صغار السن، لكن بعضهم خفت ضوؤهم ثم عادوا مرة أخرى ليساعدوا فرقهم، في انطلاقة نحو المجد.

إيرلينغ هالاند

يقدم الشاب الرائع إيرلينغ هالاند «19 عاما»، الذي انتقل مؤخرا إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 20 مليون يورو، مستويات أكثر من رائعة بحيث كان من ظواهر عام 2019، حيث سجل أهدافا عديدة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

فسجل هذا الموسم 28 هدفا في 22 مباراة وصنع 7 أهداف، ويعد حتى الآن هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، في الموسم الماضي شارك في 10 مباريات وسجل 5.

فابيو كولياريلا

على الرغم من أن كولياريلا تقدم عمره بشكل كبير، حيث بات 36 عاما، فإنه قدم في 2019 مستويات مبهرة مع سامبدوريا، حيث خطف لقب هداف الدوري الإيطالي الدرجة الأولى من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وكريستوف بيونتيك مهاجم ميلان، فسجل الإيطالي المخضرم 26 هدفًا وصنع 7 أهداف.

إلا أنه في الموسم الحالي بالكالتشيو، سجل كولياريلا 4 أهداف فقط وصنع هدفين.

تامي إبراهام

نجم تشلسي تامي إبراهام «22 عاما» الذي كان معارا لأستون فيلا قدم هذا الموسم مستويات مبهرة، حيث سجل 14 هدفا في 27 مباراة كما صنع 5 لزملائه رغم أن هذا الموسم الأول الذي يعتمد عليه “البلوز” كمهاجم أساسي.

إبراهام في الموسم الماضي كان رائعا أيضا فسجل مع أستون فيلا في “التشامبيونشيب” 26 هدفا في 43 مباراة كما صنع 3 أهداف.

فرانكي دي يونغ

النجم الهولندي «22 عاما» قدم مستويات مميزة مع أياكس في عام 2019، حيث قاد أياكس أمستردام لنيل لقب الدوري والكأس الهولنديين كما صعد الفريق إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا.

دي يونغ أيضا حينما انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 75 مليون يورو، وتألق بشكل لافت، وأصبح رمانة الميزان في خط وسط “البلوغرانا”.

جادون سانشو

في منتصف الموسم الحالي، تألق الجناح الإنجليزي، جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني بشكل كبير ولفت الأنظار له حتى باتت قيمته السوقية في موقع “ترانسفير ماركت” 120 مليون يورو.

وفي 24 مباراة خاضها في كل المسابقات مع الفريق الأصفر سجل فيها 12 هدفا وصنع 13 هدفا، في الموسم الماضي شارك في 43 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 19 مثلها.

سانشو بات مطمعا لكل الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات، خاصة ناديي تشلسي ومانشستر يونايتد.

لاوتارو مارتينيز

النجم الأرجنتيني «22 عاما» يقدم هذا الموسم مع إنتر ميلانو مستويات مميزة للغاية، فشارك في 22 مباراة وسجل 13 هدفا كما صنع 3 أخرى من بينها 5 أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

الموسم الماضي لم يسجل كثيرا، لكنه ساعد “النيراتزوري” في بلوغ دوري أبطال أوروبا بعدما حل رابعا بترتيب الدوري الإيطالي.

مع منتخب الأرجنتين أيضا تألق بشكل لافت فسجل 9 أهداف في 17 مباراة خاضها وفي كوبا أميركا سجل هدفين في 4 مباريات وحاز الميدالية البرونزية.

ماتياس دي ليخت

الحائط الدفاعي «20 عاما» تألق بشكل كبير مع أياكس وحمل شارة القيادة وساهم مع الفريق في الحصول على الدوري والكأس الهولندي، كما سجل أهدافا حاسمة وكان أهمها هدف في مرمى يوفنتوس الذي صعد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد توتنهام.

انتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو ليكون أغلى مدافع في الدوري الإيطالي ومن بين الأغلى في التاريخ، بعد تذبذب مستواه في البداية حجز مركزا أساسيا في التشكيل.

إيرلينغ هالاند

يقدم الشاب الرائع إيرلينغ هالاند «19 عاما»، الذي انتقل مؤخرا إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 20 مليون يورو، مستويات أكثر من رائعة بحيث كان من ظواهر عام 2019، حيث سجل أهدافا عديدة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

فسجل هذا الموسم 28 هدفا في 22 مباراة وصنع 7 أهداف، ويعد حتى الآن هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، في الموسم الماضي شارك في 10 مباريات وسجل 5.

فابيو كولياريلا

على الرغم من أن كولياريلا تقدم عمره بشكل كبير، حيث بات 36 عاما، فإنه قدم في 2019 مستويات مبهرة مع سامبدوريا، حيث خطف لقب هداف الدوري الإيطالي الدرجة الأولى من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وكريستوف بيونتيك مهاجم ميلان، فسجل الإيطالي المخضرم 26 هدفًا وصنع 7 أهداف.

إلا أنه في الموسم الحالي بالكالتشيو، سجل كولياريلا 4 أهداف فقط وصنع هدفين.

تامي إبراهام

نجم تشلسي تامي إبراهام «22 عاما» الذي كان معارا لأستون فيلا قدم هذا الموسم مستويات مبهرة، حيث سجل 14 هدفا في 27 مباراة كما صنع 5 لزملائه رغم أن هذا الموسم الأول الذي يعتمد عليه “البلوز” كمهاجم أساسي.

إبراهام في الموسم الماضي كان رائعا أيضا فسجل مع أستون فيلا في “التشامبيونشيب” 26 هدفا في 43 مباراة كما صنع 3 أهداف.

فرانكي دي يونغ

النجم الهولندي «22 عاما» قدم مستويات مميزة مع أياكس في عام 2019، حيث قاد أياكس أمستردام لنيل لقب الدوري والكأس الهولنديين كما صعد الفريق إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا.

دي يونغ أيضا حينما انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 75 مليون يورو، وتألق بشكل لافت، وأصبح رمانة الميزان في خط وسط “البلوغرانا”.

جادون سانشو

في منتصف الموسم الحالي، تألق الجناح الإنجليزي، جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني بشكل كبير ولفت الأنظار له حتى باتت قيمته السوقية في موقع “ترانسفير ماركت” 120 مليون يورو.

وفي 24 مباراة خاضها في كل المسابقات مع الفريق الأصفر سجل فيها 12 هدفا وصنع 13 هدفا، في الموسم الماضي شارك في 43 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 19 مثلها.

سانشو بات مطمعا لكل الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات، خاصة ناديي تشلسي ومانشستر يونايتد.

لاوتارو مارتينيز

النجم الأرجنتيني «22 عاما» يقدم هذا الموسم مع إنتر ميلانو مستويات مميزة للغاية، فشارك في 22 مباراة وسجل 13 هدفا كما صنع 3 أخرى من بينها 5 أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

الموسم الماضي لم يسجل كثيرا، لكنه ساعد “النيراتزوري” في بلوغ دوري أبطال أوروبا بعدما حل رابعا بترتيب الدوري الإيطالي.

مع منتخب الأرجنتين أيضا تألق بشكل لافت فسجل 9 أهداف في 17 مباراة خاضها وفي كوبا أميركا سجل هدفين في 4 مباريات وحاز الميدالية البرونزية.

ماتياس دي ليخت

الحائط الدفاعي «20 عاما» تألق بشكل كبير مع أياكس وحمل شارة القيادة وساهم مع الفريق في الحصول على الدوري والكأس الهولندي، كما سجل أهدافا حاسمة وكان أهمها هدف في مرمى يوفنتوس الذي صعد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد توتنهام.

انتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو ليكون أغلى مدافع في الدوري الإيطالي ومن بين الأغلى في التاريخ، بعد تذبذب مستواه في البداية حجز مركزا أساسيا في التشكيل.