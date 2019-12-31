صلاح أم ماني؟.. كلوب يتحدث عن جائزة أفضل لاعب أفريقي

تحلى الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بدبلوماسية شديدة عند الحديث عن ثنائي هجوم “الريدز” النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ونقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية عن كلوب عند سؤاله عن من الأحق بين الثنائي للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، فرد قائلا: “ليس لدي أدنى فكرة”.

وأضاف “أحب الثنائي، لذا سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي، كلاهما يستحق المركز الأول”.

وأوضح “صلاح وماني لاعبان رائعان، لكن لا يمكنني الاختيار، هناك أشخاص سيشاركون في التصويت، وأي منهما يستحق الفوز بالجائزة”.

ويتنافس ماني وصلاح مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيقام يوم 7 يناير المقبل في مدينة الغردقة المصرية.

وخلال الموسم الجاري، سجل صلاح 13 هدفا وصنع 7 فرص في 26 مباراة مع ليفربول وسجل هدفان في 5 مباريات لمصر، بينما سجل ماني 14 هدفا وصنع 11 فرصة في 27 مباراة، وسجل 4 أهداف خلال 7 مباريات للسنغال.

يذكر أن التصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 سيتم من قبل المدربين والمدربين من دول الاتحاد الأفريقي الأعضاء.

ونقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية عن كلوب عند سؤاله عن من الأحق بين الثنائي للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، فرد قائلا: “ليس لدي أدنى فكرة”.

وأضاف “أحب الثنائي، لذا سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي، كلاهما يستحق المركز الأول”.

وأوضح “صلاح وماني لاعبان رائعان، لكن لا يمكنني الاختيار، هناك أشخاص سيشاركون في التصويت، وأي منهما يستحق الفوز بالجائزة”.

ويتنافس ماني وصلاح مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيقام يوم 7 يناير المقبل في مدينة الغردقة المصرية.

وخلال الموسم الجاري، سجل صلاح 13 هدفا وصنع 7 فرص في 26 مباراة مع ليفربول وسجل هدفان في 5 مباريات لمصر، بينما سجل ماني 14 هدفا وصنع 11 فرصة في 27 مباراة، وسجل 4 أهداف خلال 7 مباريات للسنغال.

يذكر أن التصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 سيتم من قبل المدربين والمدربين من دول الاتحاد الأفريقي الأعضاء.