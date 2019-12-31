وكيل بوغبا يحسم مصير النجم الفرنسي مع مانشستر يونايتد

حسم وكيل الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل بشأن بقائه من عدمه مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، في تصريح لشبكة “سكاي سبورتس”، إن بوغبا باقٍ مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد رايولا أن رحيل بوغبا عن مانشستر أو بقائه فيه، أمر لا يتحدث عنه سوى المدير الفني للفريق، النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأضاف: “بوغبا لن يرحل في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد، كما أن النادي يحترمه، والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوغبا دائما هو سولسكاير، هو دائما يعلق في الصحف والإعلام”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مصير بوغبا بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث يرغب مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، في ضمه لكتيبة نجومه منذ عاد لتدريب الفريق نهاية الموسم الماضي.

وضم مانشستر يونايتد بوغبا من يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2016، مقابل 105 ملايين يورو تقريبا.

ويواجه مانشستر يونايتد أزمة في التجديد لبوغبا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن الوقت ينفد بشأن الاستفادة ماديا من اللاعب.

وقال مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، في تصريح لشبكة “سكاي سبورتس”، إن بوغبا باقٍ مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد رايولا أن رحيل بوغبا عن مانشستر أو بقائه فيه، أمر لا يتحدث عنه سوى المدير الفني للفريق، النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأضاف: “بوغبا لن يرحل في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد، كما أن النادي يحترمه، والوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوغبا دائما هو سولسكاير، هو دائما يعلق في الصحف والإعلام”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مصير بوغبا بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث يرغب مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، في ضمه لكتيبة نجومه منذ عاد لتدريب الفريق نهاية الموسم الماضي.

وضم مانشستر يونايتد بوغبا من يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2016، مقابل 105 ملايين يورو تقريبا.

ويواجه مانشستر يونايتد أزمة في التجديد لبوغبا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن الوقت ينفد بشأن الاستفادة ماديا من اللاعب.