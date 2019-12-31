رونالدو ويوفنتوس.. “خطوة مهمة” تقود لـ2023

يخطط المسؤولون في نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2023، وهو ما من شأنه أن يبقي على “الدون” في تورينو حتى يشارف عامه الـ38.

وتترد شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة مفادها بأن رونالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، أراد توقيع عقد جديد مع يوفنتوس في أعقاب هزيمة الأخير أمام مواطنه لاتسيو بنتيجة 3-1 في كأس السوبر الإيطالية في الرياض.

وذكرت صحيفة “كوريير ديللو سبورت” الإيطالية أن رونالدو يعتقد أنه لا يزال بإمكانه ما يقدمه في مشواره الكروي برغم بلوغه سن الـ34، مضيفة أنه مهتم جدا بتمديد عقده إلى ما بعد عام 2023 بعد إجراء مفاوضات بشأن مستقبله مع وكيل أعماله خورخي مينديز خلال حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر” في دبي.

ويثق رونالدو أنه لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه لليوفي، وينتظر تأكيدا من إدارة النادي بتمديد عقده والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يوقع العقد بين رونالدو ويوفنتوس في الربيع، حينما يكون لدى النادي رؤية أوضح بالبطولات التي لا يزال بمقدوره حصدها هذا الموسم.

ويأمل رئيس يوفنتوس، أندريا إجنيللي، في التوصل إلى اتفاق سريع مع رونالدو الذي يرى أن “صاروخ ماديرا” له دور لا غنى عنه في غرفة خلع الملابس في تورينو.

ويعي المدير الرياضي في يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، تماما ما يدور في عقل رونالدو، وهو مستعد تماما لتقديم عرض له لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

يذكر أن رونالدو ساعد اليوفي في ضم لاعبين خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم الفرنسي الدولي أدريان رابيو ونظيره الهولندي ماتيس دي ليخت.

ومن المتوقع أيضا أن يضم يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ديجان كولوسوفيسكي، من بارما الإيطالي في صفقة قوامها 24 مليون جنيه إسترليني، والذي يراه أنه لاعب المستقبل ويمكن الاستفادة منه بجوار رونالدو.

وتترد شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة مفادها بأن رونالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، أراد توقيع عقد جديد مع يوفنتوس في أعقاب هزيمة الأخير أمام مواطنه لاتسيو بنتيجة 3-1 في كأس السوبر الإيطالية في الرياض.

وذكرت صحيفة “كوريير ديللو سبورت” الإيطالية أن رونالدو يعتقد أنه لا يزال بإمكانه ما يقدمه في مشواره الكروي برغم بلوغه سن الـ34، مضيفة أنه مهتم جدا بتمديد عقده إلى ما بعد عام 2023 بعد إجراء مفاوضات بشأن مستقبله مع وكيل أعماله خورخي مينديز خلال حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر” في دبي.

ويثق رونالدو أنه لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه لليوفي، وينتظر تأكيدا من إدارة النادي بتمديد عقده والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يوقع العقد بين رونالدو ويوفنتوس في الربيع، حينما يكون لدى النادي رؤية أوضح بالبطولات التي لا يزال بمقدوره حصدها هذا الموسم.

ويأمل رئيس يوفنتوس، أندريا إجنيللي، في التوصل إلى اتفاق سريع مع رونالدو الذي يرى أن “صاروخ ماديرا” له دور لا غنى عنه في غرفة خلع الملابس في تورينو.

ويعي المدير الرياضي في يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، تماما ما يدور في عقل رونالدو، وهو مستعد تماما لتقديم عرض له لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

يذكر أن رونالدو ساعد اليوفي في ضم لاعبين خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم الفرنسي الدولي أدريان رابيو ونظيره الهولندي ماتيس دي ليخت.

ومن المتوقع أيضا أن يضم يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ديجان كولوسوفيسكي، من بارما الإيطالي في صفقة قوامها 24 مليون جنيه إسترليني، والذي يراه أنه لاعب المستقبل ويمكن الاستفادة منه بجوار رونالدو.