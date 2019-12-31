بالفيديو.. كلوب يستقبل نجمه الياباني الجديد في ليفربول

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يظهر استقبال الألماني يورغن كلوب، مدرب “الريدز” للاعب المنضم حديثا، الياباني تاكومي مينامينو، في المقر الرئيسي لتدريب الفريق.

ويظهر الفيديو، استقبال كلوب للاعبه الجديد بحفاوة كبيرة، كما جلس معه على انفراد وتبادل معه أطراف الحديث في جو ودي قبل بدء التدريب.

كما قام إداريو ليفربول باصطحاب مينامينو بجولة في أرجاء المركز التدريبي للنادي للتعرف على أقسامه، صادف خلالها اللاعب الياباني العديد من نجوم الفريق الذين استقبلوه بحرارة، وكان في أولهم النجم السنغالي ساديو ماني.

وفي وقت سابق، أعلن ليفربول ضم صانع الألعاب الياباني تاكومي مينامينو بعد توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورغ.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني «9.30 مليون دولار».

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول على الإنترنت: “هذا حلم تحقق. كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول: “أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت”.

وأضاف: “اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي. كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز. لكني لم أعتقد أبدا بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق. أنا سعيد حقا بذلك”.

وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.

ويظهر الفيديو، استقبال كلوب للاعبه الجديد بحفاوة كبيرة، كما جلس معه على انفراد وتبادل معه أطراف الحديث في جو ودي قبل بدء التدريب.

كما قام إداريو ليفربول باصطحاب مينامينو بجولة في أرجاء المركز التدريبي للنادي للتعرف على أقسامه، صادف خلالها اللاعب الياباني العديد من نجوم الفريق الذين استقبلوه بحرارة، وكان في أولهم النجم السنغالي ساديو ماني.

وفي وقت سابق، أعلن ليفربول ضم صانع الألعاب الياباني تاكومي مينامينو بعد توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورغ.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني «9.30 مليون دولار».

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول على الإنترنت: “هذا حلم تحقق. كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول: “أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت”.

وأضاف: “اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي. كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز. لكني لم أعتقد أبدا بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق. أنا سعيد حقا بذلك”.

وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.