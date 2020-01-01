تشلسي يفتتح العام الجديد بتعادل مخيب أمام برايتون

فرط تشلسي بنقاطه الأولى في تاريخ مواجهاته مع مضيفه برايتون على صعيد الدوري، وافتتح العام الجديد بتعادل مخيب 1-1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا تشلسي في طريقه لتحقيق فوزه العاشر على برايتون من أصل 10 مواجهات بينهما على صعيد الدوري، وذلك بتقدمه من الدقيقة العاشرة حتى الرابعة والثمانين قبل أن تتلقى شباكه هدفا رائعا للبديل الإيراني علي رضا جهانبخش بتسديدة أكروباتية خلفية، منح بها فريقه نقطته الأولى على الإطلاق في مواجهة الـ”بلوز”.

ولم يسبق لتشلسي أن فرط بأي نقطة في المواجهات التسع السابقة التي جمعته ببرايتون على صعيد الدوري، بينها أربع في دوري الدرجة الثانية سابقا موسمي 1983-1984 و1988-1989، في إنجاز لم يحققه أي فريق آخر «من ناحية عدد المباريات» على صعيد الكرة الإنجليزية.

وحطم تشلسي الرقم السابق العائد لويمبلدون على حساب بورنموث بثمانية انتصارات من ثماني مباريات في الدوري «الدرجتان الرابعة والثالثة بين 1977 و1984»، بتغلبه على برايتون ذهابا 2-0 لكن هذه السلسلة انتهت في اليوم الأول من 2020.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده بهذه النقطة إلى 36 في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن غريمه مانشستر يونايتد الذي يحل لاحقا ضيفا على ممثل لندن الآخر أرسنال، فيما يتخلف بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب، قبل لقاء الأخير الأربعاء أيضا مع ضيفه إيفرتون.

وبدا تشلسي في طريقه لتحقيق فوزه العاشر على برايتون من أصل 10 مواجهات بينهما على صعيد الدوري، وذلك بتقدمه من الدقيقة العاشرة حتى الرابعة والثمانين قبل أن تتلقى شباكه هدفا رائعا للبديل الإيراني علي رضا جهانبخش بتسديدة أكروباتية خلفية، منح بها فريقه نقطته الأولى على الإطلاق في مواجهة الـ”بلوز”.

ولم يسبق لتشلسي أن فرط بأي نقطة في المواجهات التسع السابقة التي جمعته ببرايتون على صعيد الدوري، بينها أربع في دوري الدرجة الثانية سابقا موسمي 1983-1984 و1988-1989، في إنجاز لم يحققه أي فريق آخر «من ناحية عدد المباريات» على صعيد الكرة الإنجليزية.

وحطم تشلسي الرقم السابق العائد لويمبلدون على حساب بورنموث بثمانية انتصارات من ثماني مباريات في الدوري «الدرجتان الرابعة والثالثة بين 1977 و1984»، بتغلبه على برايتون ذهابا 2-0 لكن هذه السلسلة انتهت في اليوم الأول من 2020.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده بهذه النقطة إلى 36 في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن غريمه مانشستر يونايتد الذي يحل لاحقا ضيفا على ممثل لندن الآخر أرسنال، فيما يتخلف بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب، قبل لقاء الأخير الأربعاء أيضا مع ضيفه إيفرتون.