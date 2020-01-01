مورينيو يتلقى إنذارا “غير مألوف” في البريميرليغ

تلقى البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدير فريق توتنهام الإنجليزي، أغرب إنذار في مسابقة الدوري الممتاز “بريميرليغ|، وهو ما أثار الجدل مجددا بشأن مسيرته الرياضية.

وخسر توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقل موقع “أس”، فقد حصل مورينيو على البطاقة الصفراء عندما قام بالتجسس على مساعد المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، خلال كتابة بعض التعليمات.

وأحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد، في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وحاول مورينيو أن يتجسس لمعرفة أسرار المنافس كي يتمكن من تعديل النتيجة.

وما إن تمت محاولة التجسس، حتى أخبر الحكم المساعد نظيره حكم الساحة مايك دين بما فعله مورينيو.

وعقب ذلك، قام حكم الساحة بإنذار مورينيو على الفور، وهو ما تقبله المدير الفني لتوتنهام.

ولم ينجح التجسس في إنقاذ توتنهام، لأن الفريق عجز عن تعديل النتيجة لصالحه، فمني بالخسارة لأول مرة خلال مسيرته في كرة القدم الإنجليزية على ملعب “سانت ميريز”،.

ورغم التجسس، لم يستفد مورينيو أي شيء حيث لم يفلح في تعديل النتيجة لصالح فريقه.

ويرتكب فريق توتنهام عددا من الأخطاء الدفاعية فيما يحاول جوزيه مورينيو التدخل لتصحيح ذلك، ويبدو أن سوق الانتقالات الشتوية قد تنجح في مساعدة البرتغالي.

وخسر توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقل موقع “أس”، فقد حصل مورينيو على البطاقة الصفراء عندما قام بالتجسس على مساعد المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، خلال كتابة بعض التعليمات.

وأحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد، في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وحاول مورينيو أن يتجسس لمعرفة أسرار المنافس كي يتمكن من تعديل النتيجة.

وما إن تمت محاولة التجسس، حتى أخبر الحكم المساعد نظيره حكم الساحة مايك دين بما فعله مورينيو.

وعقب ذلك، قام حكم الساحة بإنذار مورينيو على الفور، وهو ما تقبله المدير الفني لتوتنهام.

ولم ينجح التجسس في إنقاذ توتنهام، لأن الفريق عجز عن تعديل النتيجة لصالحه، فمني بالخسارة لأول مرة خلال مسيرته في كرة القدم الإنجليزية على ملعب “سانت ميريز”،.

ورغم التجسس، لم يستفد مورينيو أي شيء حيث لم يفلح في تعديل النتيجة لصالح فريقه.

ويرتكب فريق توتنهام عددا من الأخطاء الدفاعية فيما يحاول جوزيه مورينيو التدخل لتصحيح ذلك، ويبدو أن سوق الانتقالات الشتوية قد تنجح في مساعدة البرتغالي.